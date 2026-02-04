ترامپ اق ۇيدە كولۋمبيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدە كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترومەن جابىق فورماتتا جەكە كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل ەكى ەل اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ باسەڭدەۋى مۇمكىن ەكەنىن اڭعارتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كولۋمبيا پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى پەترو مەن ترامپتىڭ بىرگە تۇسكەن فوتوسۋرەتتەرىن جاريالاپ، شامامەن ەكى ساعاتقا سوزىلعان كەزدەسۋدىڭ اياقتالعانىن راستادى. اق ءۇي دە كەزدەسۋگە قاتىستى فوتوسۋرەتتى ەشقانداي تۇسىنىكتەمەسىز ورنالاستىردى.
كەزدەسۋ جابىق فورماتتا ءوتتى، مەملەكەت باسشىلارى تاراپىنان رەسمي مالىمدەمە جاسالعان جوق. جاريالانعان فوتوسۋرەتتەرگە قاراعاندا، كەلىسسوزدەرگە ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو، سونداي-اق وگايو شتاتىنان سايلانعان، كولۋمبيادا تۋعان رەسپۋبليكاشىل سەناتور بەرني مورەنو قاتىسقان.
كولۋمبيا تاراپىنان كەلىسسوزدەرگە سىرتقى ىستەر ءمينيسترى روزا ۆيلياۆيسەنسيو، كولۋمبيانىڭ ۆاشينگتونداعى ەلشىسى دانيەل گارسيا-پەنيا جانە قورعانىس ءمينيسترى پەدرو سانچەس قاتىسقان.
«الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، تاراپتار ۆەنەسۋەلاعا قاتىستى ماسەلەلەردى، مۇناي مەن ەنەرگەتيكا سالاسىن، ەسىرتكى ءترانزيتىن، سونداي- اق كولۋمبيادا وتەتىن الداعى پرەزيدەنت سايلاۋىن تالقىلاۋى مۇمكىن»، - دەپ حابارلايدى NBC News.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ گۋستاۆو پەترومەن «جاقسى» كەزدەسۋ وتەدى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن ايتقان ەدى.
«ءبىز ەسىرتكى ماسەلەسىن تالقىلايمىز، سەبەبى ونىڭ ەلىنەن وتە كوپ مولشەردە ەسىرتكى كەلەدى»، - دەپ مالىمدەگەن بولاتىن دونالد ترامپ.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ەگەر كەزدەسۋ وڭ ناتيجە بەرسە، بۇل ونداعان جىل بويى وداقتاس بولىپ كەلگەن ەكى ەل باسشىلارىنىڭ ۇستانىمىنداعى كۇرت بەتبۇرىستى ءبىلدىرۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش كولۋمبيا پرەزيدەنتى مەن ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە قارسى سانكتسيالار ەنگىزگەنى حابارلانعان بولاتىن.