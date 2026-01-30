ترامپ ا ق ش- تىڭ سالىق قىزمەتىن سوتقا بەرىپ، 10 ميلليارد دوللار تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ءوزىنىڭ، سونداي-اق كومپانيالارى مەن وتباسى مۇشەلەرىنىڭ سالىق دەكلاراتسيالارىن جاڭالىقتار اگەنتتىكتەرىنە دۇرىس جاريالاماعانى ءۇشىن ا ق ش قازىناشىلىق مينيسترلىگىنىڭ ىشكى كىرىس قىزمەتىن سوتقا بەرىپ، 10 ميلليارد دوللار تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ماياميدەگى فەدەرالدى سوتقا بەرىلگەن تالاپ ارىزدا ترامپ پرەزيدەنت رەتىندە ەمەس، جەكە تۇلعا رەتىندە ارەكەت ەتىپ جاتىر دەپ ايتىلادى. باسقا تالاپكەرلەردىڭ قاتارىندا ونىڭ ەكى ۇلى دونالد ترامپ كىشى جانە ەريك ترامپ، سونداي-اق Trump Organization بار.
- ايىپتالۋشىلار تالاپكەرلەردىڭ بەدەلىنە جانە قارجىلىق زيان كەلتىردى، ولاردى قوعام الدىندا ۇياتتى ەتىپ، ىسكەرلىك بەدەلىن ادىلەتسىز تۇردە بۇزدى، بۇرمالادى جانە پرەزيدەنت ترامپ پەن باسقا دا تالاپكەرلەردىڭ بەدەلىنە كەرى اسەر ەتتى، - دەلىنگەن شاعىمدا.
ا ق ش سالىق باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى چارلز ليتتلدجون 2024-جىلى ترامپتىڭ سالىق دەكلاراتسيالارىن The New York Times گازەتىنە جاريالاعانى ءۇشىن كىناسىن مويىنداعاننان كەيىن بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. 2020-جىلى گازەت ترامپتىڭ 2016 جانە 2017-جىلدارى فەدەرالدىق تابىس سالىعىنان تەك 750 دوللار تولەگەنىن انىقتايتىن ەكسكليۋزيۆتى تەرگەۋ جاريالادى.
سودان كەيىن ترامپ ماقالانى «مۇلدەم جالعان» جانە «ويدان شىعارىلعان» دەپ اتادى. ول اقپاراتتىڭ «زاڭسىز الىنعانىن» ايتتى.
فەدەرالدى سوتتا ليتتلدجون 2019 جانە 2020-جىلدارى ميللياردەر دجەفف بەزوستىڭ (Amazon، Blue Origin ،The Washington Post ،Altos Labs نەگىزىن قالاۋشى جانە اكسيونەرى) جانە يلون ماسكتىڭ (SpaceX ،Tesla ،X.com ،OpenAI جانە باسقالاردىڭ باس ديرەكتورى) سالىق دەكلاراتسيالارىن ۇرلاعانىن مويىندادى.
سالىق قىزمەتى وسىنداي وقيعالاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن دەرەكتەر قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن شەشۋشى شارالار قابىلدادى.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ BBC- ءدى سوتقا بەرىپ، 1 ميلليارد دوللار تالاپ ەتكەنى حابارلانعان بولاتىن.