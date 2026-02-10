ترامپ ا ق ش پەن كانادا اراسىنداعى كوپىردىڭ اشىلۋىنا توسقاۋىل قويامىن دەپ قورقىتتى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ وتتاۆا وتەماقى تولەپ، قۇراما شتاتتارعا قۇرمەت كورسەتپەيىنشە ا ق ش پەن كانادا اراسىنداعى جاڭا كوپىردىڭ اشىلۋىنا توسقاۋىل قويامىن دەپ قورقىتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
2026-جىلدىڭ باسىندا اشىلۋى كەرەك گوردي حوۋ اتىنداعى حالىقارالىق كوپىر دەترويت (ميچيگان شتاتى) مەن ۆيندزور (ونتاريو پروۆينتسياسى) اراسىنداعى جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن ۆەلوسيپەدشىلەر قوزعالىسىنا مۇمكىندىك بەرەتىن جالعىز كوپىر بولماق. ءبىراق ترامپ ەكى ەل اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋى اياسىندا پرەمەر-مينيستر مارك كارني اكىمشىلىگىنە سىن ايتۋ ارقىلى جوبانىڭ تاعدىرىن قاتەرگە تىكتى.
- قۇراما شتاتتار ءبىز بەرگەن بارلىق نارسە ءۇشىن تولىق وتەماقى المايىنشا جانە ەڭ باستىسى، كانادا قۇراما شتاتتارعا لايىقتى ادىلدىك پەن قۇرمەتپەن قارامايىنشا مەن بۇل كوپىردىڭ اشىلۋىنا جول بەرمەيمىن، - دەپ جازدى اق ءۇي باسشىسى Truth Social-دا.
ول جوبا بويىنشا كەلىسسوز دەرەۋ باستالاتىنىن قوسىپ، ا ق ش «بۇل اكتيۆتىڭ كەم دەگەندە جارتىسىنا يەلىك ەتۋى كەرەك» دەپ تالاپ ەتتى.
ترامپ ءوز حابارلاماسىندا سونداي-اق ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باراك وبامانىڭ «كاناداعا «امەريكالىقتى ساتىپ ال» زاڭىن اينالىپ ءوتىپ، بولاتتى قوسا العاندا، ەشقانداي امەريكالىق ونىمدەردى پايدالانباۋ ءۇشىن اقىماقتىقپەن جەڭىلدىك بەرگەنىنە» وكىنىش ءبىلدىردى، دەپ جازدى Politico.
وباما اكىمشىلىگى ميچيگانعا كوپىر سالۋعا العاش رۇقسات بەرگەنىمەن، ترامپ ءبىرىنشى مەرزىمىندە جوبانى قولدادى، ال پرەزيدەنت پەن بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر دجاستين تريۋدو 2017-جىلى بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە جوبانىڭ «تەزىرەك اياقتالۋىن اسىعا كۇتەتىنىن» جازدى.
Detroit Red Wings كومانداسىنىڭ كانادالىق حوككەي اڭىزى گوردي حوۋدىڭ ەسىمىمەن اتالعان دەترويت وزەنى كوپىرىنىڭ قۇرىلىسى 2018-جىلى باستالدى جانە ونى كانادا ۇكىمەتىنە تيەسىلى فەدەرالدى مەملەكەتتىك كورپوراتسيا ۆيندزور-دەترويت كوپىرى باسقارماسى قارجىلاندىرىپ جاتىر.
كانادا ۇكىمەتى الداعى 36 جىل بويى كوپىردىڭ جۇمىس ىستەۋىنە، كۇتىپ ۇستالۋىنا جانە قايتا سالىنۋىنا جاۋاپتى.
Canadian Broadcasting Corporation باعالاۋىنشا، ونىڭ قۇرىلىسىنا 4,7 ميلليارد دوللار جۇمسالعان.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ كانادا قىتايمەن ساۋدا كەلىسىمىن جاساسا، ودان كەلەتىن تاۋارلارعا 100 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزەمىز دەپ قورقىتقانىن جازدىق.