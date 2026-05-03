ترامپ ەۋروپادان اكەلىنەتىن كولىكتەرگە سالىقتى كوتەرەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش- قا اكەلىنەتىن ەۋروپا كولىكتەرىنە يمپورتتىق باج سالىعىن 25 پايىزعا دەيىن كوتەرۋ نيەتىن ءبىلدىردى. بۇل قادام ەۋروپالىق وداقپەن ساۋدا قاتىناستارىنىڭ شيەلەنىسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
ترامپ ەۋروپالىق وداقتان اكەلىنەتىن جەڭىل جانە جۇك كولىكتەرىنە باج سالىعىن 25 پايىزعا دەيىن كوتەرۋ جوسپارىن جاريالادى. بۇل تۋرالى ول TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى.
امەريكالىق كوشباسشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم ە و- نىڭ «كەلىسىلگەن ساۋدا كەلىسىمىن تولىق ورىنداماۋىمەن» بايلانىستى. تاريفتەردى كوتەرۋ كەلەسى اپتادا كۇشىنە ەنەدى دەپ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ پەن ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن كوپتەگەن تاۋارعا شامامەن 15 پايىز تاريفتەردى قامتيتىن ساۋدا شارتتارى تۋرالى كەلىستى. كەيىنىرەك ا ق ش جوعارعى سوتى ەكونوميكالىق توتەنشە جاعداي جاريالاۋعا نەگىز تاپپاي، پرەزيدەنتتىڭ ۇلكەن تاريفتەر ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن شەكتەدى.
ناتيجەسىندە تاريفتىڭ شەگى 10 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلدى، سودان كەيىن ا ق ش اكىمشىلىگى ونى قايتا قاراۋدىڭ بالامالى قۇقىقتىق تەتىكتەرىن ىزدەي باستادى.
قازىرگى ۋاقىتتا اقش ءوزىنىڭ ساۋدا بالانسىن جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ىقتيمال تاۋەكەلدەرىن تالداپ جاتىر، بۇل جاڭا تاريفتىك ساياساتتى ەنگىزۋگە جانە ە و- مەن قولدانىستاعى كەلىسىمدەرگە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
ترامپ سونىمەن بىرگە ا ق ش- تا شىعارىلعان كولىكتەرگە تاريفتەر قولدانىلمايتىنىن اتاپ ءوتتى. ول ەلدە جاڭا اۆتوزاۋىتتار بەلسەندى تۇردە سالىنىپ جاتقانىن، بۇل امەريكاندىقتار ءۇشىن جۇمىس ورىندارىن اشاتىنىن جانە جاقىن ارادا جۇمىسىن باستايتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش يمپورتقا جاڭا باج سالىعىن ەنگىزەتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.