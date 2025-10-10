تەڭگەنىڭ ديزاينى نەلىكتەن وزگەرتىلدى - ۇلتتىق بانك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ديزاينى نەگە وزگەرىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
- تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ەنگىزىلگەنىنە 32 جىل بولدى. وسى ۋاقىتتا ءۇش رەت وزگەردى. باستاپقىدا العاشقى تەڭگە شىقتى، سودان كەيىن 10-جىلدارى وزگەرىس بولسا، ەندى 20-جىلدارى وسىنداي باستاما جۇزەگە اسىپ جاتىر. مەنىڭ ويىمشا، «تەڭگەنىڭ ديزاينىن جيى وزگەرىپ جاتىر» دەپ ايتۋ - قيسىنسىز. بۇل جاعدايعا ءارتۇلى قىرىنان قاراۋعا بولادى. بىرەۋلەر دوللاردىڭ ديزاينى وزرگەرىسسىز باسىلىپ جاتقانىن العا تارتۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، ءار ەلدە ءوزىنىڭ تاڭداۋى بار، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ديزاينداعى وزگەرىس جالعان اقشا باساتىندارعا توسقاۋىل قويۋ ءۇشىن، سونداي-اق ۇلتتىق قولما-قول اقشانى، بانكنوتتاردى دامىتۋ تۇرعىسىندا كەرەك. بۇل جۇمىستاردىڭ بارلىعىن ۇلتتىق بانكتىڭ ديزاينەرلىك توبى جۇزەگە اسىردى.
- اتاپ ايتقاندا، بۇعان قوسىمشا قاراجات جۇمسالمادى. بۇل اقشا، كۋپيۋرالار قالاي بولعاندا دا باسىلىپ شىعاتىن ەدى، ياعني ەسكى بانكنوت قالاي باسىلسا، جاڭاسى دا سولاي شىعادى. ەسكىلەرى كوبىنە جارامسىز كۇيدە بولعاندىقتان، سونىڭ ءبارىن قابىلداپ، جويامىز. سوندىقتان جاڭا ديزاينعا قوسىمشا اقشا جۇمساعان جوقپىز، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، تەڭگەنىڭ تاريحى 1993-جىلعى 3-قاراشادان باستاۋ الادى. ءدال وسى كۇنى ۇلتتىق ۆاليۋتانى اينالىمعا ەنگىزۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيا قۇرىلعان بولاتىن. 1993-جىلعى 12-قاراشادا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتاسىن ەنگىزۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويىلدى. ال 15-قاراشادان باستاپ تەڭگە ەلىمىزدەگى جاڭا تولەم بىرلىگىنە اينالدى.