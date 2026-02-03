13:41, 03 - اقپان 2026 | GMT +5
تەمىر رۋداسى ءتورت جىل بويى زاڭسىز ءوندىرىلىپ، شەتەلگە شىعارىلعان
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسى قاداعالاۋ قىزمەتى بارىسىندا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.
وسى فاكتىلەر بويىنشا قاراعاندى وبلىسىنىڭ ارنايى پروكۋرورلارى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالىن جۇرگىزدى.
اۋدان كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى ءتورت جىل بويى تەمىر رۋداسىن ليتسەنزياسىز زاڭسىز ءوندىرىپ، ونى شەتەلگە شىعارعانى انىقتالدى.
- سالدارىنان مەملەكەتكە 2 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىن كەلتىرىلگەن. ء ۇش كۇدىكتى قاماۋعا الىنىپ، 500 ميلليون تەڭگەدەن استام مۇلىككە تىيىم سالىندى، - دەلىنگەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.
قىلمىستىق ءىس سوتقا جىبەرىلدى.