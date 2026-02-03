ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:41, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    تەمىر رۋداسى ءتورت جىل بويى زاڭسىز ءوندىرىلىپ، شەتەلگە شىعارىلعان

    قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسى قاداعالاۋ قىزمەتى بارىسىندا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.

    Темір рудасы төрт жыл бойы заңсыз өндіріліп, шетелге шығарылған
    Фото: видеодан алынған скрин

    ​وسى فاكتىلەر بويىنشا قاراعاندى وبلىسىنىڭ ارنايى پروكۋرورلارى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالىن جۇرگىزدى.

    اۋدان كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى ءتورت جىل بويى تەمىر رۋداسىن ليتسەنزياسىز زاڭسىز ءوندىرىپ، ونى شەتەلگە شىعارعانى انىقتالدى.

    - سالدارىنان مەملەكەتكە 2 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىن كەلتىرىلگەن. ء ​ۇش كۇدىكتى قاماۋعا الىنىپ، 500 ميلليون تەڭگەدەن استام مۇلىككە تىيىم سالىندى، - دەلىنگەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.

    قىلمىستىق ءىس سوتقا جىبەرىلدى.

     

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار