تەمەكى شەگۋ ميدى كىشىرەيتەدى - بريتان عالىمدارى
بريتاندىق عالىمدار جۇرگىزگەن ءىرى زەرتتەۋ تەمەكى مەن كاننابيس مي قۇرىلىمىنا ەلەۋلى اسەر ەتەتىنىن كورسەتتى. بات ۋنيۆەرسيتەتى زەرتتەۋشىلەرى 72 مىڭنان استام ادام قاتىسقان 103 عىلىمي جۇمىستى تالداپ، بۇل ادەتتەردىڭ مي كولەمىنىڭ ازايۋىنا بايلانىستى ەكەنىن انىقتاعان. ناتيجەلەر Addiction جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، كاننابيستى تۇراقتى قولداناتىن ادامداردا ميدىڭ سوپاقشا بولىگىنىڭ كولەمى كىشىرەيەدى. بۇل بولىك ەموتسيالار مەن قاۋىپكە رەاكسيا («قاش نەمەسە كۇرەس») ءۇشىن جاۋاپ بەرەدى.
ال تەمەكى شەگەتىندەردە وزگەرىستەر ودان دا كوپ: ەموتسيا مەن ءوزىن-ءوزى سەزىنۋگە قاتىساتىن ينسۋلا كولەمى ازايادى؛ قوزعالىس پەن موتيۆاتسياعا جاۋاپ بەرەتىن بوزعىلت شار زاقىمدالادى؛ جالپى سۇر زات كولەمى جىلدام تومەندەيدى.
سۇر زات - ميدىڭ نەگىزگى «جۇمىس ىستەيتىن بولىگى» . ول ويلاۋ، ەستە ساقتاۋ جانە شەشىم قابىلداۋ قابىلەتتەرىمەن تىكەلەي بايلانىستى. عالىمدار تەمەكى شەگەتىن ادامداردا ونىڭ ازايۋى جىلدام جۇرەتىنىن اتاپ ءوتتى، بۇل ۇزاق مەرزىمدى كوگنيتيۆتى جانە پسيحولوگيالىق ماسەلەلەرگە اكەلۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ناقتى دەرەكتەر دارىگەرلەرگە، اسىرەسە جاستارمەن جۇمىس ىستەگەندە، زياندى ادەتتەردىڭ سالدارىن ءدال ءارى تۇسىنىكتى جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
turkystan.kz