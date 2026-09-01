تۇلكىباستاعى جۇمباق ۇڭگىر قازاقستاندىقتاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن وياتتى
الەۋمەتتىك جەلىدە توننەلگە ۇقسايتىن جۇمباق ۇڭگىردىڭ ۆيدەوسى تارالىپ، كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋداردى.
تۇلكىباس اۋدانىنداعى ۇڭگىردى ۆيدەوگراف ءارى بلوگەر ara_sagymbaev ءتۇسىرىپ، سپەلەولوگياعا قىزىعاتىندار ءۇشىن شاعىن ساياحات جاساعان.
ۆيدەوگراف الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىر مينۋتقا دا جەتپەيتىن قىسقا روليك جاريالاعان. كادرلاردان ونىڭ ۇڭگىردىڭ ءىشىن زەرتتەپ جۇرگەنىن كورۋگە بولادى. ۆيدەونىڭ ۇزاقتىعى از بولعانىمەن، قاراڭعى ءارى تار وتكەل كورەرمەنگە ەرەكشە اسەر قالدىرعان.
جازبا جاريالانعاننان كەيىن قازاقستاندىقتار ۇڭگىردىڭ ءارى قاراي جالعاساتىنىنا قىزىعۋشىلىق تانىتقان. اسىرەسە «ۇڭگىردىڭ سوڭى قايدا اپارادى؟» جانە «اۆتور ونى سوڭىنا دەيىن زەرتتەي الدى ما؟» دەگەن سۇراقتار كوپ قويىلعان.
پىكىر بىلدىرۋشىلەردىڭ اراسىندا بۇل جەردى جاقسى بىلەتىنىن ايتقاندار دا بار. ولاردىڭ سوزىنشە، كورسەتىلگەن توننەل ەكى جاعىنان شىعاتىن وتكەل بولۋى مۇمكىن جانە ۇزىندىعى شامامەن 300-400 مەترگە جەتەدى.
دەگەنمەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى بۇل مالىمەتتەردىڭ ناقتى عىلىمي زەرتتەۋلەرمەن نەمەسە رەسمي دەرەكتەرمەن راستالعانى تۋرالى اقپارات جوق. سوندىقتان ۇڭگىردىڭ ناقتى ۇزىندىعى مەن قۇرىلىسى جونىندە قوسىمشا زەرتتەۋ قاجەت.
قالاي بولعاندا دا، قىسقا ۆيدەو كوپشىلىكتىڭ تابيعاتتىڭ قۇپيالى نىساندارىنا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىردى. تۇلكىباستاعى جۇمباق ۇڭگىر سپەلەولوگياعا، ياعني ۇڭگىرلەردى زەرتتەيتىن عىلىمعا قىزىعاتىندار ءۇشىن نازار اۋدارارلىق نىسانعا اينالىپ وتىر.
قازاقستان اۋماعىندا ادام اياعى سيرەك جەتەتىن ۇڭگىرلەر مەن جەراستى قۋىستارى از ەمەس. ولاردىڭ كەيبىرى عىلىمي تۇرعىدا تولىق زەرتتەلمەگەن. سوندىقتان الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان وسىنداي بەينەماتەريالدار ەلدەگى تابيعي نىسانداردى زەرتتەۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرا ءتۇسۋى مۇمكىن.
el.kz