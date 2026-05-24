تۇلەكتەر كەشىنە تىيىم: ءتارتىپ بۇزىلسا مەكتەپ باسشىلارى قاتاڭ جازالانادى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا سوڭعى قوڭىراۋ كەزىندە 2000 عا جۋىق پوليتسەي ءتارتىپتى قاداعالايدى.
تۇركىستان وبلىسىنداعى 1106 مەكتەپتە 550 مىڭنان استام وقۋشى ءبىلىم الادى. ونىڭ ىشىندە بيىل 9-سىنىپتى 47174 وقۋشى، ال 11-سىنىپتى 35294 تۇلەك ءتامامدايدى.
وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى عالىمجان ورىنوۆ مەكتەپ بىتىرۋشىلەر ءۇشىن قاتاڭ شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەنىن مالىمدەدى.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن وبلىس اكىمدىگىنىڭ بىرلەسكەن قاۋلىسىنا سايكەس، 25-مامىردا كافە-مەيرامحانالارداعى بانكەتتەردى، اۆتوكورتەجدەردى، تابيعات اياسىندا جانە دەمالىس بازالارىندا تاڭدى قارسى الۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. سونىمەن قاتار وقۋشىلار مەن اتا-انالاردان قانداي ءدا بىر سەبەپپەن اقشا جيناۋعا، مەكتەپكە نەمەسە مۇعالىمدەرگە سىيلىق بەرۋگە جول بەرىلمەيدى،-دەدى سپيكەر.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، اتتەستات تاپسىرۋ راسىمدەرى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قابىرعاسىندا رەسمي فورماتتا وتەدى.
- ەگەر قانداي دا ءبىر مەكتەپتە زاڭسىز اقشا جيناۋ، مەكتەپتەن تىس كەش وتكىزۋ نەمەسە وقۋشىلاردىڭ كولىك جالداپ، شەرۋلەر مەن اۆتوكورتەج ۇيىمداستىرۋ دەرەكتەرى انىقتالسا، سول مەكتەپتىڭ ديرەكتورىنا قاتاڭ تارتىپتىك شارالار قولدانىلادى. بۇل تۋرالى بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ باسشىلارىنا رەسمي تۇردە ەسكەرتىلدى،-دەدى عالىمجان ورىنوۆ.
سونداي-اق وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ءاليحان الەنتايەۆ سوڭعى قوڭىراۋ كۇنى وڭىردە قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن كەڭ كولەمدى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.
- بۇل شارالارعا 2000عا جۋىق پوليتسيا قىزمەتكەرى مەن 400 قىزمەتتىك اۆتوكولىك جۇمىلدىرىلادى،-دەدى ول.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە وقۋ جىلىنىڭ اياقتالۋى قارساڭىندا پوليتسيا مەن بەيىندى ۆەدومستۆولار كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشكەنىن جازعان ەدىك.