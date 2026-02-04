تەلەفون تاربيەلەگەن بۋىن
مەكتەپ تابالدىرىعىن العاش اتتاعان بالالاردىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرى كىتاپتى قالاي قولدانۋدى بىلمەيتىنى انىقتالدى. مۇعالىمدەردىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر وقۋشىلار كىتاپ بەتىن پاراقتاۋدىڭ ورنىنا ونى سمارتفون ەكرانى سياقتى سيپاپ، باسىپ كورىپ، ودان جاۋاپ كۇتەدى.
بۇل جاعداي ۇلىبريتانيادا مەكتەپكە دايىندىق دەڭگەيىن انىقتاۋعا ارنالعان جىل سايىنعى ساۋالناما بارىسىندا بەلگىلى بولعان. ساراپشىلار مۇنى بالالاردىڭ ەرتە جاستان گادجەتكە ءۇيىر بولۋىمەن بايلانىستىرادى. بالالاردىڭ كوبى الدىمەن سيفرلىق ەكرانعا ۇيرەنىپ، قاعاز كىتاپپەن كەش تانىسادى. سونىڭ سالدارىنان تەك وقۋ قۇرالىن پايدالانۋ ەمەس، باسقا دا باستاپقى داعدىلاردا قيىندىق بايقالادى. مۇعالىمدەر كەي بالالاردىڭ وزدىگىنەن تاماق ءىشۋ، كيىنۋ، قاراپايىم تاپسىرماعا زەيىن قويۋ جاعىنان دا قينالاتىنىن ايتادى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz