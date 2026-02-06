تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىك: تۇركيا اسكەري اۆياتسياسى تاۋەلسىز دامۋ جولىنا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM – تۇركيا اۆياتسيالىق سالاداعى تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىككە ەرەكشە كوڭىل بولۋدە. اسىرەسە اسكەري اۆياتسياعا قاجەتتى قوزعالتقىشتار مەن قوسالقى قۋات جۇيەلەرىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلگەن، دەپ جازادى Ertenmedia.kz.
رەسمي انكارانىڭ وسى باعىتتاعى جۇمىستار تۇركيانىڭ سىرتقى تاۋەلدىلىكتەن ارىلۋعا جانە جاھاندىق گەوساياسي جاعدايدا تاۋەلسىز اسكەري شەشىمدەر قابىلداۋ قابىلەتىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
وسى سالاداعى باستى ورتالىقتاردىڭ ءبىرى TRMOTOR كومپانياسى. كاسىپورىن اسكەري اۆياتسيا پلاتفورمالارىنا ارنالعان ۇلتتىق گاز-تۋربينالىق قوزعالتقىشتار مەن قۋات قوندىرعىلارىن جوبالاۋمەن اينالىسادى. TRMOTOR ۇستانعان ستراتەگيالىق باعىت سىرتقى كوزدەرگە تاۋەلدىلىكتى جويىپ، وتاندىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە حالىقارالىق نارىقتا باسەكەگە قابىلەتتى بولۋ.
TRMOTOR اسكەري تاۋەلسىزدىكتى نىعايتادى
2017-2021-جىلدارى TRMOTOR ۇلتتىق ەنەرگەتيكالىق جۇيەلەر سالاسىنداعى زەرتتەۋ جانە كونسترۋكتورلىق جۇمىستاردى كۇشەيتتى. 2021-جىلدان باستاپ كومپانيا 5- بۋىن KAAN ۇلتتىق جويعىش ۇشاعى ءۇشىن اسا ماڭىزدى قوسالقى قۋات قوندىرعىسىن (APU) جانە اۋە تۋربينالىق ستارتەرىن (ATS) جوبالاۋدى قولعا الدى.
KAAN ۇشاعى تۇركيانىڭ اۋە كۇشتەرىنىڭ ستراتەگيالىق الەۋەتىن ارتتىراتىن جاڭا بۋىن اسكەري پلاتفورما. بۇل جوبا تۇركيانىڭ ناتو اياسىندا دا، ودان تىس اسكەري قاقتىعىستار مەن گيبريدتىك قاۋىپ-قاتەرلەر جاعدايىندا دا تاۋەلسىز شەشىم قابىلداۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى.
2022-جىلى TRMOTOR KAAN ۇشاعىنىڭ باستى قوزعالتقىشىنىڭ كونتسەپتۋالدى جوباسىن ازىرلەۋگە كىرىستى. ال 2024-جىلى TF35000 قوزعالتقىشىن جاساۋ ءۇشىن TEI كومپانياسىمەن كەلىسىم جاسادى. وسى قوزعالتقىش KAAN ۇشاعىنىڭ نەگىزگى تەحنولوگيالىق كومپونەنتى رەتىندە قاراستىرىلادى.
2025-جىلى TRMOTOR كومپانياسى قوسالقى قۋات قوندىرعىلارى (APU) بويىنشا ماڭىزدى تەحنولوگيالىق كەزەڭدەردى اياقتاپ، 2026-جىلى تۇڭعىش وتاندىق APU-60 جۇيەسىن KAAN ۇشاعىنا ينتەگراتسيالاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ۇشاقتىڭ نەگىزگى قوزعالتقىشتارىن ىسكە قوسار الدىندا اۆياتسيالىق جۇيەلەر مەن كليماتتىق باقىلاۋ جابدىقتارىن ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتەدى. مۇنداي تەحنولوگيا تۇركيانىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرىنە وپەراتسيالىق يكەمدىلىك بەرىپ، اۋە بازالارىنداعى دايىندىق ۋاقىتىن قىسقارتادى.
سونىمەن قاتار، TRMOTOR كومپانياسى APU-40 قۋات قوندىرعىسىن دا ازىرلەۋدە. بۇل مودەل تىكۇشاقتار مەن باسقا اسكەري پلاتفورمالارعا ارنالعان جانە 2026-جىلدىڭ باسىندا سىناقتان وتەدى دەپ كۇتىلۋدە.
اسكەري-ساياسي تۇرعىدان العاندا، بۇل جوبالاردىڭ ماڭىزى جوعارى. تۇركيا ناتو قۇرامىنداعى ەل بولعانىمەن، اسكەري تەحنيكانى يمپورتتاۋ كەزىندە باتىس ەلدەرىنە تاۋەلدى. بۇل تاۋەلدىلىك ساياسي-ستراتەگيالىق تاۋەكەلدەر تۋىنداتادى.
گيبريدتىك سوعىس
اسىرەسە سوڭعى جىلدارداعى رەسەي-ۋكراينا سوعىسى، ا ق ش پەن ناتو اراسىنداعى كەيبىر ساياسي كەلىسپەۋشىلىكتەر تۇركيانىڭ ءوز اسكەري ءوندىرىسىن دامىتۋ قاجەتتىلىگىن ايقىن كورسەتتى. سوندىقتان TRMOTOR سياقتى وتاندىق كومپانيالاردىڭ جوبالارى - تەك ەكونوميكالىق قانا ەمەس، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن اسكەري دەربەستىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى.
كومپانيا باسشىسى وسمان سايم دينچ وسى باعىتتى «ەلدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزى بار ماسەلە» دەپ اتاپ ءوتتى. ياعني تۇركيا قوزعالتقىش تەحنولوگيالارىن دامىتۋ ارقىلى سىرتقى قىسىم مەن سانكسيالارعا توتەپ بەرەتىن ستراتەگيالىق قۇرالعا يە بولادى.
قورىتا ايتقاندا، TRMOTOR كومپانياسىنىڭ تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەرى تۇركيانىڭ اسكەري قۋاتىن ارتتىرىپ، جاھاندىق ساياساتتاعى ءرولىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اسىرەسە قازىرگى گەوساياسي جاعدايدا مۇنداي تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىك اسكەري-ساياسي مانيەۆر جاساۋ ەركىندىگىن كەڭەيتىپ، ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتادى.