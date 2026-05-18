فۋتبولدان قازاقستان U21 قۇراماسى بەلارۋسپەن ەكى جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان 21 جاسقا دەيىنگى جاستار قۇراماسى ماۋسىم ايىندا بەلارۋس قۇراماسىنا قارسى ەكى حالىقارالىق جولداستىق ماتچ وتكىزەدى.
بۇل ماتچار بەلارۋستە وتەدى دەپ جوسپارلانعان. العاشقى كەزدەسۋ 5-ماۋسىمدا كبارانوۆيچي قالاسىنداعى ستاديوندا وتەدى. ويىن استانا ۋاقىتىمەن 19:00 دە باستالادى.
ەكىنشى كەزدەسۋ 8-ماۋسىمدا مينسك قالاسىنداعى «تراكتور» ستاديونىندا وتەدى. ماتچتىڭ باستالۋى - 20:00.
قازاقستان جاستار 30-مامىردا تالعار قالاسىندا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا جينالادى.
قازىرگى تاڭدا جاستار قۇراماسى 6 كەزدەسۋدە ءبىر رەت جەڭىسكە جەتىپ، ءبىر رەت تەڭ ناتيجەگە قول جەتكىزدى، قالعان كەزدەسۋدە قارسىلاستارىنا ەسە جىبەردى. اتاپ ايتساق، اندوررانى 1:0 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى، مولدوۆامەن 1:1 ەسەبىمەن تەڭ تۇسكەن، ال انگليادان 0:2، اندوررادان 0:1، سلوۆاكيادان ەكى مارتە 1:2، 1:3 ەسەبىمەن جەڭىلدى.
ىرىكتەۋ كەزەڭى 2025-جىلدىڭ 5-ماۋسىمى مەن 2026-جىلدىڭ 6-قاراشاسى ارالىعىندا وتەدى.
ايتا كەتسەك، اقپان ايىندا ۆلاديمير چەبۋرين فۋتبولدان قازاقستان جاستار قۇراماسىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى.
قازاقستاندا ۆلاديمير چەبۋرين قاراعاندىلىق «شاحتەر»، كوكشەتاۋلىق «وقجەتپەس» كلۋبتارىن جاتتىقتىردى. ول سونداي-اق شەتەلدىك كلۋبتارمەن دە باس باپكەر رەتىندە جۇمىس ىستەدى. اتاپ ايتقاندا، ليتۆالىق «كرۋويا»، «سۋدۋۆا» جانە «جالگيريس» كوماندالارىندا ۇزدىك جۇمىسىمەن كوزگە ءتۇستى.
«سۋدۋۆا» مەن «جالگيريس» كلۋبتارىمەن بىرگە التى مارتە ليتۆا چەمپيونى اتانىپ، ءۇش رەت ليتۆا كۋبوگىن جانە ەكى رەت سۋپەركۋبوكتى جەڭىپ الدى. سونىمەن قاتار ليتۆادا ءۇش مارتە جىلدىڭ ۇزدىك باپكەرى دەپ تانىلدى.