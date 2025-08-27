«تازا قازاقستان» باستاماسىنا 10 ميلليوننان استام ادام قاتىستى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا بويىنشا 1 مىڭنان استام ەكولوگيالىق اكسيا وتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتتىڭ «ادىلەتتى قازاقستان: زاڭ مەن ءتارتىپ، ەكونوميكالىق ءوسىم، قوعامدىق وپتيميزم» جولداۋىن جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ وزگە دە تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق باستاماسى باستالعاننان بەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 1 مىڭنان استام ەكولوگيالىق اكسيا وتكىزىلدى، وعان 10,4 ميلليوننان استام ادام قاتىستى، ونىڭ ىشىندە 586 مىڭ ەرىكتى.
- جالپى 1,6 ميلليون توننادان استام قالدىق جينالىپ، 859,6 مىڭ گا اۋماق تازارتىلدى، - دەپ ناقتىلادى ەرلان نىسانبايەۆ.
«تازا قازاقستان» باستاماسى ازاماتتاردىڭ جۇيەلى كوزقاراسى، ساياسي ەرىك-جىگەرى مەن بەلسەندى قاتىسۋى ناقتى جەمىسىن بەرە الاتىنىن كورسەتتى. ەل تۇراقتى ەكولوگيالىق دامۋ باعىتىن ايقىنداپ العا باسادى، باستاما ءاربىر تۇرعىننىڭ قورشاعان ورتا ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن بەرىك نەگىز جاسايدى.
بۇعان دەيىن پيلوتتىق نەگىزدە استانا مەن جەزقازعان مەكتەپتەرىنە 1000 نان اسا ەكوبوكس ورناتىلاتىنىن جازعانبىز.