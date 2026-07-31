تانىمال تارلاندار دومبىراسى
استانا.قازاقپارات - ءداستۇرلى قازاق اندەرىن شەبەر ورىنداۋشى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى، ونەر زەرتتەۋشى سەرىك وسپانوۆ جازۋشى كامەل جۇنىستەگى مەن ەتنوگراف-عالىم اقسەلەۋ سەيدىمبەكتىڭ ونەگەسى مەن تاربيەسىن بويىنا سىڭىرگەن.
جىلدا ەڭبەك دەمالىسىندا شەت اۋدانىنداعى كامەل جۇنىستەگى مەن اعادىر كەنتىندەگى ءومىر كارىپ ۇلى اقساقالعا سالەم بەرىپ، ولاردىڭ تاريحي دەرەكتەرگە تولى اڭگىمەلەرىنە ءتانتى بولادى. 2021 -جىلى ولكەتانۋشى، شەجىرەشى كامەل جۇنىستەگى دۇنيەدەن ءوتتى. ۇيىندە ەل كەزىپ ءجۇرىپ جيناعان سوقىر قاقپان اقىن، قىزداربەك كۇيشى ءتارىزدى اتاقتى ونەرپازداردىڭ 10 شاقتى دومبىراسى ساقتالعان ەدى. سەرىكتىڭ كوكەيىنە كامەل اعا قايتىس بولعان سوڭ وسىنداي ىزگى باستامانى ءارى قاراي نەگە جالعاستىرماسقا دەگەن وي كەلەدى.
وسىعان دەيىن سەرىك كارىباي ۇلىنىڭ ۇيىندە اقىن كاكىمبەك سالىقوۆ سىيلاعان دومبىرا، ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەي ديرەكتورى نۇرسان ءالىمباي سىيلاعان اقسەلەۋ سەيدىمبەكتىڭ ءوز قولىمەن جاساعان دومبىراسى، ءانشى، سازگەر ەسكەرمەس يمانبايەۆ دوسى سىيلاعان دومبىرا تۇرعان.
2022-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ۇلىتاۋ وبلىسى اشىلعاندا، وبلىستىق مادەني-ساۋىق جانە شىعارماشىلىق عىلىمي-ادىستەمەلىك ورتالىعىنداعى حالىق شىعارماشىلىعى بولىمىنە جەتەكشى بولىپ جۇمىسقا ورنالاستى. بۇرىن زەرتتەلمەگەن تىڭ تاقىرىپ: «ۇلىتاۋ ءوڭىرىنىڭ سال-سەرى، ءانشى، كۇيشى، اقىندارى» اتتى مونوگرافيالىق ەڭبەكتى زەرتتەۋدى قولعا الادى. ءۇش جىلدا 200 گە تارتا ونەرپازدىڭ ەسىمى كىتاپقا ەنىپ، ەڭبەك ەلگە تانىستىرىلدى.
«قازىرگى تاڭدا «ۇلت زيالىلارىنىڭ اسپاپتارى» اتتى دومبىرالارىمنىڭ اراسىندا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، شەرتپە كۇيدىڭ شەبەرى ماعاۋيا حامزيننىڭ دومبىراسى («قازاق ءانىنىڭ اقەركەسى» اتانعان يگىلىك وماروۆتىڭ ۇلى امانجان سىيلاعان)، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن مادەنيەت قىزمەتكەرى، اقىن، تەرمەشى شىنبولات دىلدەبايەۆتىڭ دومبىراسى (شىنبولات دىلدەبايەۆتىڭ جارى گۇلسارا قوڭىرباي قىزى سىيلاعان)، جاڭاارقا اۋدانىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى، داۋلەسكەر كۇيشى مۇحامەتجان تىلەۋحانوۆتىڭ، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى، ءانشى عالىم مۇحامەديننىڭ، مادەنيەت قايراتكەرى، ايتىسكەر اقىن دۇيسەنباي جۇماسەيىت ۇلىنىڭ دومبىراسى، شەجىرەشى، قارت اقىن، ولكەتانۋشى جاقسىباي سۇلەيمەنوۆتىڭ دومبىراسى بار. ەڭ قۇندى جادىگەر - اتاقتى اقىن، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى ساكەن سەيفۋلليننىڭ 1925-جىلى توعىز جاسار كۇيشى باۋىرى سىزدىق اليەۆكە سىيلاعان دومبىراسىن بيىل بالاسى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى ايتاش سىزدىق ۇلى اكەلىپ تاپسىردى»، دەيدى سەرىك كارىباي ۇلى.
الداعى ۋاقىتتا ول حالىق ءارتىسى، ءانشى جۇسىپبەك ەلەبەكوۆتىڭ، حالىق ءارتىسى، اتاقتى ديريجەر نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، بەلگىلى ءانشى قايرات بايبوسىنوۆتىڭ، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، ايتىستىڭ اقتاڭگەرى امانجول ءالتايدىڭ دومبىرالارى توپتاماسىنا قوسىلادى دەپ جوسپارلاپ وتىر. ەسىمى كوپكە تانىمال بەلگىلى ونەر تارلاندارىنىڭ ۇستاعان اسپاپتارى قولىنا تۇسسە، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىنان مۋزەي اشپاق ويى بار.
ۇلىتاۋ وبلىسى
جۇلدىز تويبەك
egemen.kz