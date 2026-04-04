تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس دۋباي تۋريزمىنە قالاي اسەر ەتتى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى تۋريزم سالاسىنىڭ شىعىنى 56 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى BBC.
سوڭعى جيىرما جىلدا دۋباي الەمدەگى جەتەكشى تۋريستىك ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالدى. وتكەن جىلى ەميراتقا شامامەن 20 ميلليون شەتەلدىك تۋريست كەلگەن. الايدا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس باستالعالى بۇل قارقىندى ءوسىم كۇرت باياۋلادى.
قاقتىعىس باستالعالى بەرى ب ا ءا- دە مىڭداعان تۇراقتى اۋە رەيستەرى توقتاتىلىپ، وڭىردەگى ەڭ جۇكتەمەسى جوعارى كولىك توراپتارىنىڭ ءبىرى - دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتتى. وتكەن جىلى بۇل اۋەجاي 95,2 ميلليون جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتكەن.
قازىرگى تاڭدا كەيبىر رەيستەر قايتا جاندانىپ جاتىر: Emirates ۇلتتىق اۋە تاسىمالداۋشىسى قىسقارتىلعان كەستەمەن ۇشۋلاردى ورىنداپ، باعىتتار جەلىسىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋگە كۇش سالىپ جاتىر.
الايدا تۋريستەر اعىنىنىڭ ازايۋىنا بايلانىستى قوناقۇيلەردەگى برون سانى كۇرت تومەندەدى.
Wego تۋريستىك كومپانياسىنىڭ كوممەرتسيالىق ديرەكتورى مامۋن حميدەننىڭ ايتۋىنشا، قاقتىعىس باستالعاننان كەيىن بىرنەشە اپتا ىشىندە دۋباي قوناقۇيلەرىنىڭ تولۋ دەڭگەيى ادەتتەگى كورسەتكىشتىڭ نەبارى %15- 20 ىنا دەيىن تۇسكەن.
وسىعان جاۋاپ رەتىندە قوناقۇيلەر، اسىرەسە رامازان ايىنىڭ اياقتالۋىنا وراي، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردى تارتۋ ءۇشىن ۇلكەن جەڭىلدىكتەر ۇسىندى. پالم- دجۋمەيرا اۋدانىنداعى كەيبىر ليۋكس قوناقۇيلەر باعالارىن ەكى ەسەگە دەيىن تومەندەتكەن.
- قازىرگى بەلگىسىزدىك بارلىعىنا اسەر ەتىپ وتىر. ەگەر سوعىس جاقىن ارادا اياقتالسا، قالپىنا كەلۋ جىلدام بولۋى مۇمكىن. ال ەگەر ۇزاققا سوزىلسا، جازعى ماۋسىمدى تولىق قايتا قاراۋعا تۋرا كەلەدى، - دەدى حميدەن.
كەيبىر قوناقۇي جەلىلەرى جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارىن العا تارتىپ، نىساندارىنىڭ ءبىر بولىگىن ۋاقىتشا جاپقان. ادەتتە مۇنداي تاجىريبە تىنىش جاز ايلارىندا قولدانىلاتىن.
226 مىڭنان استام برون جويىلدى
قىسىم ىسكەرلىك قوناقۇيلەرگە دە اسەر ەتتى. دۋباي - ءىرى كونفەرەنتسيالار مەن ءىس- شارالار ورتالىعى بولعاندىقتان، ۇيىمداستىرۋشىلار كوپتەگەن جيىندى كەيىنگە قالدىرىپ نەمەسە مۇلدە توقتاتىپ جاتىر. Majestic Hotels كومپانياسى ءۇش قوناقۇيدەگى شامامەن 450 ءنومىردىڭ تولۋى رەكوردتىق تومەن دەڭگەيگە تۇسكەنىن حابارلادى.
كومپانيا وكىلى ۆارۋن رادجدىڭ ايتۋىنشا، ساۋىردەن كەيىنگى كەزەڭگە جوسپارلانعان ساپارلار جاپپاي توقتاتىلىپ جاتىر، ال كوپتەگەن ءىس- شارالار كەيىنگە شەگەرىلگەن.
AirDNA اناليتيكالىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، 28- اقپان مەن 29 -ناۋرىز ارالىعىندا، ياعني قاقتىعىستىڭ العاشقى ايىندا، ب ا ءا بويىنشا 226500 دەن استام قىسقا مەرزىمدى برون جويىلعان.
تۋريزمنىڭ قۇلدىراۋى دۋبايداعى قوناقجايلىق سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن ەڭبەك ميگرانتتارىنا دا اسەر ەتتى. سۇرانىس تومەندەگەن سايىن كوپتەگەن قىزمەتكەردىڭ جۇمىس ۋاقىتى قىسقارتىلىپ نەمەسە ولار اقىسىز دەمالىسقا جىبەرىلگەن.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، بيىل تاياۋ شىعىس ەلدەرى 23- 38 ميلليون تۋريستەن قاعىلۋى مۇمكىن. ال تۋريزمنەن تۇسەتىن تابىس 34- 56 ميلليارد دوللار ارالىعىندا ازايۋى ىقتيمال.
وسى اپتادا دۋباي بيلىگى تۋريزمدى قوسا العاندا، بيزنەستى قولداۋ ءۇشىن الداعى 3-6 ايعا 272,26 ميلليون دوللار بولەتىنىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار قوناقۇيلەرگە تۋريستىك سالىقتى ۋاقىتشا كەيىنگە قالدىرۋعا رۇقسات بەرىلدى.