تاياۋ شىعىستاعى احۋال: قانشا قازاقستاندىق ەلگە ورالدى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا قازاقستانعا 946 جولاۋشى قايتارىلدى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
4-ناۋرىز كۇنى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قايتارىلعان قازاقستان ازاماتتارى مىنگەن ۇشاقتار ەل اۋەجايلارىنا كەلىپ قوندى.
Air Astana كومپانياسى مەدينا مەن جيددادان بىرنەشە رەيس ورىندادى:
KC2202 رەيسى اقتاۋ قالاسىنا ساعات 21:28-دە قوندى، بورتتا 142 ادام بولدى؛
KC2208 مەدينا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا ساعات 01:19-دا قوندى، 145 ادام؛
KC2206 جيددا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا ساعات 02:50-دە قوندى، 174 ادام؛
KC2204 جيددا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا ساعات 03:34-تە قوندى، 179 ادام بولدى.
سونىمەن قاتار، SCAT اۋە كومپانياسى Boeing 767 اۋە كەمەسىمەن الماتى - ماسكات - الماتى باعىتى بويىنشا رەيس ورىندالىپ جاتىر. ۇشاقتا شامامەن 290 ورىن بار.
- قازىرگى تاڭعا دەيىن قازاقستانعا 946 جولاۋشى قايتارىلدى. قازاقستان ازاماتتارىن ەلگە قايتارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن اتىراۋ قالاسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ مەدينا قالاسىنان ۇشىپ كەلگەن چارتەرلىك رەيس قونعانىن جازعانبىز.