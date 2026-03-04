ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    تاياۋ شىعىستاعى احۋال: قانشا قازاقستاندىق ەلگە ورالدى

    استانا. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا قازاقستانعا 946 جولاۋشى قايتارىلدى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Яқин Шарқдаги вазият: қанча қозоғистонлик мамлакатга қайтди
    فوتو: نۇربيبى تەمىرتاسوۆا/kazinform

    4-ناۋرىز كۇنى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قايتارىلعان قازاقستان ازاماتتارى مىنگەن ۇشاقتار ەل اۋەجايلارىنا كەلىپ قوندى.

    Air Astana كومپانياسى مەدينا مەن جيددادان بىرنەشە رەيس ورىندادى:

    KC2202 رەيسى اقتاۋ قالاسىنا ساعات 21:28-دە قوندى، بورتتا 142 ادام بولدى؛

    KC2208 مەدينا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا ساعات 01:19-دا قوندى، 145 ادام؛

    KC2206 جيددا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا ساعات 02:50-دە قوندى، 174 ادام؛

    KC2204 جيددا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا ساعات 03:34-تە قوندى، 179 ادام بولدى.

    سونىمەن قاتار، SCAT اۋە كومپانياسى Boeing 767 اۋە كەمەسىمەن الماتى - ماسكات - الماتى باعىتى بويىنشا رەيس ورىندالىپ جاتىر. ۇشاقتا شامامەن 290 ورىن بار.

    - قازىرگى تاڭعا دەيىن قازاقستانعا 946 جولاۋشى قايتارىلدى. قازاقستان ازاماتتارىن ەلگە قايتارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    بۇعان دەيىن اتىراۋ قالاسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ مەدينا قالاسىنان ۇشىپ كەلگەن چارتەرلىك رەيس قونعانىن جازعانبىز.

