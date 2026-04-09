تاياۋ شىعىستاعى احۋال: ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇناي نىساندارىنىڭ قورعالۋىنا تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ ەل اۋماعىندا ا ق ش ينۆەستيتسياسىمەن قۇرىلعان مۇناي نىساندارىن يران شابۋىلىنان قورعاۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- جالپى، نىساندارداعى جۇمىس قالىپتى تارتىپتە ءجۇرىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، جۇيەنىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى جاسالىپ جاتقان جوق. ارينە، وسى كونسورتسيۋمنىڭ بارلىق مۇشەسىمەن ءارتۇرلى سەناري پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە ءىرى جوبا ەكەنى تۇسىنىكتى. قازاقستان جاعىنان بارلىق مىندەتتەمە ورىندالىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار، ترانزيتكە قاتىسىپ جاتقان تاراپتار جانە ەنەرگيا رەسۋرستارىن قابىلدايتىن ەلدەر دە ءوز ارەكەتتەرىن جاساپ وتىر. سوندىقتان بارلىعى وسى قۇبىردىڭ ەشبىر توقتاۋسىز جۇمىس ىستەۋىنە مۇددەلى، - دەدى سانجار جاركەشوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ۆيتسە-مينيستر ەل اۋماعىنداعى نىسانداردىڭ اسكەري قورعالۋى بويىنشا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان شارالار قۇپيا ەكەنىن، ياعني جاريالاۋعا جاتپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق، بىلتىر قاراشا ايى قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان سوققىلاردان كەيىن ۋكرايناعا ديپلوماتيالىق ەسكەرتۋ جولدادى. بۇل شابۋىلدار قازاقستان مۇنايىن ەكسپورتتاۋعا قاتىستى امەريكالىق ەكونوميكالىق مۇددەلەرگە اسەر ەتتى