تاياۋ شىعىستا احۋال ۋشىققان كەزدە ازاماتتارمىزدى ەۆاكۋاتسياعا جۇمسالعان شىعىندى انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستا احۋال ۋشىققان كەزدە قازاقستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسياعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ جالپى سوماسىن انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تاراپىنان تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن اۋقىمدى ەۆاكۋاتسيالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ەسكالاتسيا باستالعان ساتتەن باستاپ ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ جاردەمىمەن قاقتىعىس ورىندارىنان ەلىمىزگە 66 رەيس ۇيىمداستىرىلدى، ونىڭ ىشىندە 27 رەيستىڭ شىعىنى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن تولەنەتىن بولادى. قالعان 39 كوممەرتسيالىق رەيسكە بيلەتتەردى ازاماتتار وزدەرى ساتىپ الدى. كوممەرتسيالىق رەيستەردى باسقا ەلدەردىڭ دە اۋە كومپانيالارى ورىنداعانىن ەسكەرسەك، ەۆاكۋاتسياعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ جالپى سوماسىن انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى جاۋابىندا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جالپى داعدارىس جاعدايلارىنا جەدەل ارەكەت ەتۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ شەتەلدەگى قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ جونىندەگى ءىس- شارالاردى قامتاماسىز ەتۋ» بيۋدجەتتىك باعدارلاماسى بويىنشا قاراجات قاراستىرىلعان.
«تۋريستىك قامقور» قورى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ شىعۋ ءتۋريزمى سالاسىنداعى قۇقىقتارىن كەپىلدەندىرۋ جۇيەسىنىڭ اكىمشىسى سانالادى.
- ۇيىمداستىرىلعان تۋريستەر - بۇل كەپىلدەندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى تۋروپەراتورلاردان تۋر ساتىپ العان، تۋريستىك كود بەرىلەتىن تۇلعالار. تۋريستىك كود ءتۋريستىڭ كەپىلدەندىرۋ جۇيەسى اياسىندا قورعالاتىنىن راستايدى. تاياۋ شىعىس اۋماعىنداعى جاعداي ۋشىققان كەزدە وندا تۋريستىك كودى بار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 4000 گە جۋىق ۇيىمداستىرىلعان ءتۋريسى بولعان. جۇيە اكىمشىسى تۋروپەراتورلارمەن بىرلەسىپ شامامەن 3000 (ءۇش مىڭ) ۇيىمداستىرىلعان ءتۋريستى ورنالاستىرۋ ورىندارىمەن قامتاماسىز ەتىپ، تاماقتاندىردى. سونىمەن قاتار ولاردى كەيىن ەۆاكۋاتسيالىق جانە رەپاترياتسيالىق رەيستەرمەن جونەلتۋ ءۇشىن اۋەجايلارعا جەتكىزۋ ماسەلەسى ۇيلەستىرىلدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرىك ەرۋبايەۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتەن يرانداعى اسكەري وپەراتسيالار كەزىندە تاياۋ شىعىستا قالىپ قويعان قازاقستاندىق تۋريستەردى ەلگە اكەلۋ بيۋدجەتكە قانشا شىعىن اكەلگەنىن سۇراپ، ساۋال جولداعان ەدى.