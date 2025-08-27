11:51, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
تاريحي جەڭىستەن كەيىن كوكتوبە مۇناراسى «قايراتتىڭ» تۇسىنە بويالدى
الماتى. KAZINFORM - «قايرات» ءوز الاڭىندا «سەلتيكتى» پەنالتي ارقىلى جەڭىپ، UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە العاش رەت شىقتى.
قازاق فۋتبولى ءۇشىن ماڭىزدى جەڭىستەن كەيىن ورتالىق ستاديونعا جينالعان جانكۇيەرلەر ۇزاق ۋاقىت تارقاماي، ءان ايتىپ، ۇرانداتىپ ءجۇردى. ال قالا سيمۆولدارىنىڭ ءبىرى - كوكتوبە مۇناراسى «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ تۇسىنە بويالىپ، وندا كوماندانىڭ ەمبلەماسى كورسەتىلدى.
ەسكە سالايىق، «قايرات» پەن «سەلتيك» اراسىنداعى ەكى ويىندا 0:0 ەسەبى تىركەلدى. سوندىقتان ماتچ قوسىمشا كەزەڭگە ۇلاستى. قوسىمشا كەزەڭدە جەڭىمپاز انىقتالعان جوق. پەنالتي سەرياسىندا «قايرات» ۇزدىك شىعىپ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الدى.