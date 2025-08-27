ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:51, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    تاريحي جەڭىستەن كەيىن كوكتوبە مۇناراسى «قايراتتىڭ» تۇسىنە بويالدى

    الماتى. KAZINFORM - «قايرات» ءوز الاڭىندا «سەلتيكتى» پەنالتي ارقىلى جەڭىپ، UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە العاش رەت شىقتى.

    Тарихи жеңістен кейін Көктөбе мұнарасы «Қайраттың» түсіне боялды
    Фото: видеодан алынған скрин

    قازاق فۋتبولى ءۇشىن ماڭىزدى جەڭىستەن كەيىن ورتالىق ستاديونعا جينالعان جانكۇيەرلەر ۇزاق ۋاقىت تارقاماي، ءان ايتىپ، ۇرانداتىپ ءجۇردى. ال قالا سيمۆولدارىنىڭ ءبىرى - كوكتوبە مۇناراسى «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ تۇسىنە بويالىپ، وندا كوماندانىڭ ەمبلەماسى كورسەتىلدى.

    ەسكە سالايىق، «قايرات» پەن «سەلتيك» اراسىنداعى ەكى ويىندا 0:0 ەسەبى تىركەلدى. سوندىقتان ماتچ قوسىمشا كەزەڭگە ۇلاستى. قوسىمشا كەزەڭدە جەڭىمپاز انىقتالعان جوق. پەنالتي سەرياسىندا «قايرات» ۇزدىك شىعىپ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الدى.

     

     

    تەگ:
    قوعام سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار