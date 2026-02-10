تاريحتاعى ەڭ قىمبات وليمپيادا مەدالىنىڭ ساپاسى سىنعا ۇشىرادى
ميلان. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ مەدالدارى ساپا جاعىنان سىنعا ۇشىرادى.
BBC- ءدىڭ حابارلاۋىنشا، وليمپيادا جۇلدەگەرلەرى مەدال باۋلارىنىڭ ءۇزىلىپ قالعانىن، ءتىپتى كەيبىرىنىڭ ەكىگە بولىنگەنىن ايتىپ شاعىمدانۋدا.
بۇل ماسەلە تۋرالى العاش بولىپ امەريكالىق شاڭعىشى بريزي دجونسون مالىمدەدى. ول التىن مەدال جەڭىپ العاننان كەيىن قۋانىشتان سەكىرگەن ساتتە مەدال باۋى ءۇزىلىپ، جەرگە تۇسكەن.
سپورتشى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەرگە زاقىمدانعان وليمپيادا جۇلدەسىن كورسەتىپ، «ونى تاعىپ ەشقاشان سەكىرمەڭىز» دەپ ءازىل ارالاس ەسكەرتۋ جاسادى.
وسىعان ۇقساس جاعدايلار باسقا سپورتشىلاردىڭ دا باسىنان وتكەن. اتاپ ايتقاندا، شۆەتسيالىق شاڭعىشى ەببا اندەرسسوننىڭ كۇمىس مەدالى دە باۋىنان ءۇزىلىپ، ەكىگە ءبولىنىپ قالعان.
قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باس وپەراتسيالىق ديرەكتورى اندرەا فرەنسيس ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى بۇل ماسەلەگە بايلانىستى تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستاعانىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى التىن مەدالدار 500 گرام كۇمىستەن جاسالىپ، ۇستىنە 6 گرام تازا التىن جالاتىلعان. كۇمىس مەدالدار 500 گرام تازا كۇمىستەن، ال قولا مەدالدار تازا مىستان قۇيىلعان.
قازىرگى التىن باعاسىن ەسكەرسەك، ميلان قىسقى وليمپياداسىنىڭ التىن مەدالىنىڭ قۇنى شامامەن 2481 ا ق ش دوللارىن قۇرايدى. بۇل الدىڭعى وليمپيادا ويىندارىمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا جوعارى جانە پاريج وليمپياداسىنداعى التىن مەدال باعاسىنان ەكى ەسە قىمبات.
كۇمىس مەدالدىڭ قۇنى شامامەن 1400 ا ق ش دوللارىنا باعالانىپ وتىر. بۇل كورسەتكىش تە پاريج وليمپياداسىمەن سالىستىرعاندا ءۇش ەسە جوعارى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سپورتشىلار پاريج وليمپياداسى مەدالدارىنىڭ ساپاسىنا دا شاعىمدانعان بولاتىن.