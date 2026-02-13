تالدىقورعاندا قىلمىستىق توپ ادامدارعا پسيحولوگيالىق قىسىم جاساپ، اقشا تالاپ ەتكەن
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا ينتەرنەت-تانىستىق ارقىلى بوپسالاۋمەن اينالىسقان تالدىقورعان قالاسىنىڭ 9 تۇرعىنى سوتتالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى سوتتا ۇزاق ۋاقىت بويى پسيحولوگيالىق قىسىم مەن بوپسالاۋ ادىستەرىن قولدانا وتىرىپ قىلمىس جاساعان ادامدار توبىنىڭ كىناسىن دالەلدەدى.
2024-جىلعى مامىردان 2025-جىلعى ناۋرىزعا دەيىن ءوڭىر اۋماعىندا ازاماتتاردى بوپسالاۋمەن اينالىسقان توپ ارەكەت ەتكەن. قاسكۇنەمدەر الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن موبيلدى قوسىمشالار ارقىلى جابىرلەنۋشىلەردىڭ سەنىمىنە كىرىپ، كەيىن ءتۇرلى سىلتاۋلارمەن ولاردى ءوز ۇيلەرىنە شاقىرعان. قىلمىستىق سحەما پسيحولوگيالىق قىسىم مەن مانيپۋلياتسياعا نەگىزدەلىپ، جابىرلەنۋشىلەردى جالعان تۇردە «زورلاۋ فاكتىسى بويىنشا پوليتسياعا ارىز بەرەمىز» دەپ قورقىتۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلعان. «ماسەلەنى رەتتەۋ» ءۇشىن ولاردان ءىرى كولەمدە اقشا تالاپ ەتكەن. ازاماتتار الدىن الا بولىنگەن رولدەر بويىنشا ارەكەت ەتكەن ادامدار تاراپىنان قاتتى قىسىمعا ۇشىراعان.
- قۇقىققا قايشى جۇيە انىقتالعاننان كەيىن اتالعان تۇلعالار ۇستالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى. ونىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى. سوت وتىرىسىندا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى تاعىلعان ايىپتىڭ نەگىزدىلىگىن دالەلدەپ، ۇسىنىلعان دالەلدەمەلەرگە قۇقىقتىق باعا بەردى. 2026 -جىلعى 30 - قاڭتاردا تالدىقورعان قالالىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن اتالعان ادامدار ق ر ق ك-ءنىڭ 194-بابى 2-بولىگىنىڭ 1)، 2) جانە 3) تارماقتارى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، ءارتۇرلى مەرزىمگە جازا تاعايىندالدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ب ق و- دا بوپسالاۋعا قاتىسى بار كۇدىكتى قاماۋعا الىنعانىن جازعان ەدىك.