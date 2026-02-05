تالدىكول، Greenline، مىڭجىلدىق - استانانىڭ قاي اۋماقتارىندا جاڭا ساياباق اشىلادى
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى داۋلەت دوسقۇلوۆ ەلوردانىڭ قاي اۋماقتارىندا جاڭا ساياباقتار مەن سكۆەرلەر سالىناتىنىن ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، استانادا ءبىر بوتانيكالىق باق، 14 پارك، 8 بۋلۆار جانە 127 سكۆەر جۇمىس ىستەيدى. بىلتىر 2025 -جىلى ەلوردادا قوعامدىق كەڭىستىكتەردى اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ بويىنشا 8 جوبا ىسكە اسىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، ماڭگىلىك ەل داڭعىلىنداعى ۋچاسكە مەن پرەزيدەنت پاركى، ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋى رەكونسترۋكتسيالانعان، سىعاناق كوشەسىنىڭ بويى اباتتاندىرىلعان، Greenline اللەياسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەگى سالىنعان.
- بيىل باسقارما 10 قوعامدىق كەڭىستىكتى اباتتاندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ولاردىڭ ىشىندە مىڭجىلدىق اللەياسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ، ق. قۋانىشبايەۆ تەاترىنىڭ ارتىندا سكۆەر، تەمىرجول ۆوكزالى ماڭىندا سكۆەر سالۋ بار. سونداي-اق Greenline بۋلۆارىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى. بۇل وماروۆ كوشەسىنەن كۇلتەگىن كوشەسىنە دەيىنگى جانە انەت بابا كوشەسىنەن تولە بي كوشەسىنە دەيىنگى يگەرىلمەگەن اۋماقتاردى قامتيدى. جالپى وسى اۋدان بويىنشا بۇكىل ۇلكەن اللەيانى تولىق اياقتاۋ جوسپارلانعان، - دەدى باسقارما باسشىسى ەلوردا ءماسليحاتىندا قۇرىلىس ماسەلەلەرى جونىندەگى تۇراقتى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا.
تاعى ءبىر ماڭىزدى جوبا - تالدىكولدىڭ بەسىنشى ۋچاسكەسىندەگى ەكوساياباقتىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ. وعان قوسا، ترياتلون پاركى مەن بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم پاركىنىڭ رەكونسترۋكسياسى دا قاراستىرىلعان.
ش. قالداياقوۆ كوشەسىن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنان نۇرلى جول تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن كوگالداندىرۋ جۇمىستارى دا جۇرگىزىلەدى. سوڭعى جوبا - قابانباي باتىر داڭعىلىندا LRT جەلىسى بويىمەن ۆەلوجول مەن تروتۋار سالۋ. اتالعان جولدار ستەللادان سىعاناق كوشەسىنە دەيىن جالعاسپاق.