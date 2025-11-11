تالعار سوتى حاسان قاسىمبايەۆ ءىسى بويىنشا ۇكىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيىن ءتۇسىندىردى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆ پەن تاعى بەس سوتتالۋشىعا قاتىستى ۇكىمنىڭ ءمان-جايىن ءتۇسىندىردى.
سوتتىڭ مالىمەتىنشە، حاسان قاسىمبايەۆ ق ر ق ك-نىڭ 28-بابى 3-بولىگى، 125-بابى 2-بولىگىنىڭ 1)، 3) تارماقشالارى، 28-بابى 3-بولىگى، 106-بابى 2-بولىگىنىڭ 3)، 5)، 7) تارماقشالارى، 194-بابى 2-بولىگىنىڭ 1)، 2) تارماقشالارى بويىنشا (ادام ۇرلاۋدى، قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋدى، قورقىتىپ الۋشىلىقتى ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن) جاۋاپقا تارتىلدى.
قاليمجانوۆ، اقتانوۆ، اليەۆ، اسقاروۆ، سۇلتانبەكوۆ – ق ر ق ك-نىڭ 125-بابى 2-بولىگىنىڭ 1)، 3) تارماقشالارى، 106-بابى 2-بولىگىنىڭ 3)، 5)، 7) تارماقشالارى بويىنشا (ادام ۇرلاۋ جانە قاساقانا اۋىر دەنە جاراقاتىن كەلتىرۋ) ايىپتالدى.
حاسان قاسىمبايەۆ باسقا سوتتالۋشىلارمەن الدىن الا ءسوز بايلاسىپ، ازامات الىموۆكە كۇش قولدانىپ، ۇرعان.
ايىپتالۋشىلار قاليمجانوۆ، اقتانوۆ، اليەۆ، اسقاروۆ، سۇلتانبەكوۆ جابىرلەنۋشى ارمان ءالىموۆتى كۇشتەپ كولىككە وتىرعىزىپ، ەلدى مەكەننەن تىس جەرگە اپارىپ، سوققىعا جىققان.
سالدارىنان جابىرلەنۋشى اۋىر دەنە جاراقاتىن العان. بۇدان بولەك، قاسىمبايەۆ باسقا تۇلعالارمەن بىرگە ازامات ءارىپجان تاجيەۆتەن 1000000 تەڭگە كولەمىندەگى اقشانى كۇش قولدانىپ، قورقىتىپ العان.
- ايىپتالۋشىلاردىڭ كىناسى جابىرلەنۋشىلەردىڭ ايعاقتارىمەن، وقيعا بولعان جەردى قاراۋ حاتتامالارىمەن، بەتتەستىرۋ ناتيجەلەرىمەن جانە ساراپتامالاردىڭ قورىتىندىلارىمەن دالەلدەندى، - دەپ حابارلادى الماتى وبلىسى تالعار اۋداندىق سوتى.
سوت جاسالعان قىلمىستاردىڭ سيپاتى مەن قوعامدىق قاۋىپتىلىك دارەجەسىن، سونداي-اق ايىپتالۋشىلاردىڭ جەكە تۇلعاسىن ەسكەرىپ، مىناداي جازا تاعايىندادى:
* حاسان قاسىمبايەۆ - ۇيىمداستىرۋشى رەتىندە 12 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
* ماديار قاليمجانوۆ. - بۇرىن اۋىر قىلمىس (بۇزاقىلىق) ءۇشىن سوتتالعانىن ەسكەرە وتىرىپ، 9 جىل 6 اي باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
* سايلاۋ اقتانوۆ - بۇرىن اۋىر قىلمىس (بۇزاقىلىق) ءۇشىن سوتتالعانىن ەسكەرە وتىرىپ، 8 جىل 6 اي باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
* نۇرمۇحامەت سۇلتانبەكوۆ - بۇرىن اسا اۋىر قىلمىس (كىسى ءولتىرۋ) ءۇشىن سوتتالعانىن ەسكەرە وتىرىپ، 22 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
* اليەۆ جانە اسقاروۆ - بۇرىن سوتتالماعان، 8 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالايىق، بۇگىن، 11-قاراشادا تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆتى ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە قورقىتىپ اقشا بوپسالاۋ ءىسى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى.
سوت وعان 12 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
سونىمەن قاتار ءىس بويىنشا تاعى بەس ادامعا ۇكىم شىقتى.
مۇنىڭ الدىندا حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ادۆوكاتتارى سوت ۇكىمىمەن كەلىسپەي، اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرەتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس