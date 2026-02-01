تاجىكستاندىقتار قىسپەن قوشتاسۋ مەيرامىن اتاپ ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تاجىكستاندا قىستىڭ اياقتالىپ، كوكتەمنىڭ جاقىنداۋىن جانە جەردى ەگىسكە دايىنداۋدى بىلدىرەتىن سادا مەرەكەسى اتالىپ وتۋدە، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سادا - تاريحتىڭ تەرەڭ قويناۋىنان تامىر تارتاتىن ەڭ كونە مەيرامداردىڭ ءبىرى. ول جارىقتىڭ تۇنەككە، جىلۋدىڭ سۋىققا، جاقسىلىقتىڭ جاماندىققا ۇستەمدىك ەتۋىن بەينەلەيدى جانە تاجىك حالقىنىڭ تاريحىندا ايرىقشا ورىن الادى.
ەجەلدەن سادا مەيرامىنان كەيىن ديقاندار كوگالداندىرۋعا، اعاش وتىرعىزۋعا، جەر مەن باقتاردى اباتتاندىرۋعا كىرىسكەن.
- سادا، ەڭ الدىمەن، ديقانداردىڭ مەرەكەسى جانە ول اۋىل شارۋاشىلىعىمەن تىعىز بايلانىستى. قىسقى قىرىقكۇندىكتە اتاپ ءوتىلۋى قىستىڭ جانە سۋىقتىڭ بيلىگى اياقتالىپ كەلە جاتقانىن بىلدىرەدى، ال تابيعات كوكتەمنىڭ جاقىنداۋىن جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جۇمىستارىنىڭ باستالۋىن حابارلايدى. ياعني سادا - تابيعاتتىڭ ناۆرۋزعا بەت بۇرۋى جانە كوكتەمگى ەگىسكە دايىندىق، - دەپ اتاپ ءوتتى ەمومالي راحمون تاجىكستان حالقىنا جولداعان قۇتتىقتاۋىندا.
مەيرام اتاۋى «ءجۇز» سانىمەن بايلانىستىرىلادى، ياعني ناۆرۋزعا دەيىنگى ەلۋ كۇن مەن ەلۋ ءتۇندى بىلدىرەدى. ال باسقا ءبىر نۇسقا بويىنشا، سادا اتاۋى اۆەستالىق «ساند» سوزىنەن شىققان، ول «پايدا بولۋ»، «نۇرلانۋ»، «كورىنىس تابۋ» ماعىناسىن بەرەدى جانە جارىق پەن جىلۋعا قاتىستى ۇعىمدى بىلدىرەدى.
دۋشانبە قالاسىندا نەگىزگى ءىس-شارا ەلوردانىڭ ورتالىق ساياباعى - فيرداۆسيدە وتۋدە. حالىقتىق سەرۋەندەر كەڭ اۋقىمدا ۇيىمداستىرىلىپ، وت جاعۋ، ءان ايتۋ مەن بي بيلەۋ ارقىلى جالعاسادى.
ءداستۇرلى جارمەڭكەدە ديقاندار اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن، تۇقىمدار مەن كوشەتتەردى ۇسىنسا، قولونەرشىلەر حالىقتىق كاسىپ بۇيىمدارىن تانىستىرادى.
كونە مەيرام زاماناۋي ومىرمەن ۇيلەسىمدى تۇردە ساباقتاسىپ، تاجىكستان تاريحى مەن بۇگىنىن بايلانىستىراتىن ماڭىزدى رۋحاني كوپىرگە اينالدى. ول 2018 -جىلى مەملەكەت باسشىسى ەمومالي راحموننىڭ باستاماسىمەن قايتا جاڭعىرتىلدى.
ال 2023 -جىلى سادا مەرەكەسى يۋنەسكو- نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە رەسمي تۇردە ەنگىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، تاجىكستاندا ناۋرىزدىڭ حالىقارالىق ورتالىعى قۇرىلادى.