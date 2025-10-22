تاجىكستاندا قازاقتىڭ ۇلى اقىندارى، ويشىلدارى مەن عالىمدارىنىڭ كىتاپتارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - تاجىكستان استاناسىندا ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق كىتاپ جارمەڭكەسىندە قازاقتىڭ ۇلى اقىندارى، ويشىلدارى مەن عۇلامالارىنىڭ كىتاپتارى قوعام نازارىنا ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كورمە اياسىندا قازاقستان ەلشىلىگى قازاق حالقىنىڭ باي مادەني-تاريحي مۇراسىن كورسەتەتىن كىتاپتار توپتاماسىن تانىستىرىپ ءوتتى.
ەكسپوناتتار اراسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى، ويشىلى اباي قۇنانبايەۆتىڭ، اتاقتى اقىن جامبىل جابايەۆتىڭ، قازاقتىڭ تۇڭعىش گەولوگى، اكادەميك قانىش ساتبايەۆتىڭ باسىلىمدارى، سونداي-اق قازاقتىڭ سالت- ءداستۇرى، ادەت-عۇرپى، ۇلتتىق فيلوسوفياسى، مادەنيەتى تۋرالى ەڭبەكتەر بولدى.
ەكسپوزيتسيا كورمەگە كەلۋشىلەر، سونىڭ ىشىندە تاجىكستاننىڭ عىلىمي جانە مادەني زيالى قاۋىم وكىلدەرى، شەتەلدىك ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەر جانە قالىڭ جۇرتشىلىقتىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. قازاقستاننىڭ كورمەگە قاتىسۋى ەكى ەل اراسىنداعى گۋمانيتارلىق ديالوگتى دامىتۋعا قوسقان قوماقتى ۇلەس بولىپ، مادەني بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا ۇمتىلىسىن تانىتتى.
تاجىكستاننىڭ مادەنيەت ءمينيسترى ءوز سوزىندە مۇنداي شارالاردىڭ الەم حالىقتارى اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك پەن دوستىقتى تەرەڭدەتۋ ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
بۇدان بۇرىن قازان ايىنىڭ باسىندا مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن كەزدەسكەن ەدى.
ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، جيىنعا قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات بىلدىرگەن قاسىم-جومارت توقايەۆ قوناقجايلىق تانىتىپ، سامميتتى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعان تاجىك تاراپى مەن پرەزيدەنت ەمومالي راحمونعا العىس ايتتى.