تابيعات جاناشىرلارى اققۋلاردى نانمەن تاماقتاندىرماۋعا شاقىردى
اقتاۋ. قازاقپارات - «Qazaq balyk» رەسپۋبليكالىق بالىق شارۋاشىلىعى جانە اكۆامادەنيەت قاۋىمداستىعى ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا فيليالىنىڭ ديرەكتورى دانيار اكىمجانوۆ ايماق تۇرعىندارىن اققۋلاردى نانمەن قورەكتەندىرمەۋگە شاقىرىپ، ونىڭ زيانىن ءتۇسىندىردى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، نان - اققۋلارعا زيان. ول تەز تويدىرعانىمەن، قۇرامىندا قاجەتتى دارۋمەندەر مەن ميكروەلەمەنتتەر جوق. سوندىقتان اققۋلاردى ۇنەمى نانمەن قورەكتەندىرۋ ولاردىڭ دەنساۋلىعىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
- مۇنداي ارەكەت، اسىرەسە بالاپاندار ءۇشىن قاۋىپتى. ناندى ۇزاق ۋاقىت تۇتىنۋ سۇيەك پەن قاناتتىڭ دامۋىنىڭ بۇزىلۋىنا، سونداي-اق اعزانىڭ السىرەۋىنە اكەلۋى ىقتيمال. بۇدان بولەك، جەلىنبەي قالعان نان قالدىقتارى سۋعا ءتۇسىپ، ءشىرىپ، باكتەريالاردىڭ كوبەيۋىنە جانە سۋ ايدىندارىنىڭ جاعدايىنىڭ ناشارلاۋىنا سەبەپ بولادى، - دەيدى ول.
ماماندار قۇستاردى تاماقتاندىرعىسى كەلگەن جاعدايدا، لايىقتى ونىمدەردى تاڭداپ، ونى سيرەك ءارى از مولشەردە بەرۋ كەرەكتىگىن ايتادى. ول ءۇشىن تۋرالعان قىرىققابات، جاپىراقتى كوكونىستەر، ۇگىتىلگەن ءسابىز نەمەسە قۇستارعا ارنالعان ارنايى جەم قولدانۋعا بولادى.
- ەڭ دۇرىس شەشىم - اققۋلاردىڭ تابيعي مەكەن ەتەتىن ورتاسىن ساقتاۋ. تابيعي جاعدايدا ولار ءوز قورەگىن وزدەرى - سۋ وسىمدىكتەرى مەن ۇساق جاندىكتەردى تاۋىپ جەيدى، بۇل ولاردىڭ تولىققاندى ءارى قاۋىپسىز قورەكتەنۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەيدى دانيار اكىمجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، بيىل وڭىردە 25 مىڭداي اققۋ قىستاپ جاتىر. ولاردىڭ شامامەن 3,5 مىڭى قاراكول كولىندە.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا جاعالاۋدان ولگەن اققۋلار تابىلعان بولاتىن. كەيىن، ماڭعىستاۋلىق ەكولوگتەر اققۋلاردىڭ ولىمىنە قاتىستى زەرتتەۋ ناتيجەسىن جاريالادى.