تابيعات اياسىندا كوپ ءجۇرۋ ادامدى باقىتتىراق ەتەدى - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك پسيحولوگيا سالاسىنداعى حالىقارالىق زەرتتەۋ تابيعاتتا كوبىرەك ۋاقىت وتكىزەتىن ادامداردىڭ ومىرگە ريزاشىلىعى جوعارى بولاتىنىن كورسەتتى. عىلىمي جۇمىس Environment International جۋرنالىندا جاريالانعان.
زەرتتەۋگە 58 ەلدەن 18 بەن 99 جاس ارالىعىنداعى 50 مىڭنان استام ادام قاتىسقان. بۇل - تابيعاتتىڭ پسيحولوگيالىق اسەرىنە ارنالعان ەڭ اۋقىمدى زەرتتەۋلەردىڭ ءبىرى.
جوبانى الەۋمەتتىك پسيحولوگ ۆيرەن سۆامي جەتەكشىلىك ەتكەن عالىمدار توبى جۇرگىزگەن. زەرتتەۋ ناتيجەسى تابيعاتپەن بايلانىس ادامنىڭ ءوز دەنەسىنە دەگەن كوزقاراسىن جاقسارتاتىنىن كورسەتتى. ال بۇل ءوز كەزەگىندە ومىرگە قاناعاتتانۋ سەزىمىن كۇشەيتەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اسەردىڭ ەكى نەگىزگى سەبەبى بار.
ءبىرىنشىسى - ءوزىن ايالاي ءبىلۋ قابىلەتىنىڭ ارتۋى. تابيعات ادامعا ويدى تىنىشتاندىراتىن ورتا قالىپتاستىرادى. قۇستاردىڭ داۋىسى، جەلدىڭ سىبىرى نەمەسە جاسىل كورىنىستەر ساناعا ارتىق كۇش تۇسىرمەي، تىنىش ويلانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ادامنىڭ وزىنە جۇمساق ءارى مەيىرىمدى قاراۋىنا كومەكتەسەدى.
ەكىنشى سەبەپ - پسيحيكالىق قالپىنا كەلۋ. قالاداعى شۋ، ادامدار كوپتىگى جانە تۇراقتى اقپارات اعىنى ميدى شارشاتادى. ال تابيعي ورتا كەرىسىنشە، زەيىندى تىنىقتىرىپ، ەنەرگيانى قالپىنا كەلتىرۋگە ىقپال ەتەدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى تابيعاتتا سەرۋەندەۋ نەمەسە جاي عانا جاسىل ورتادا كوبىرەك بولۋ ادامنىڭ ەموتسيونالدىق جاعدايىنا عانا ەمەس، ءوز دەنەسىن قابىلداۋىنا دا وڭ اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.