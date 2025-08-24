تاۋ-تاستى كەزگەن ەسكى كولىكتەر: 30 ەلدەن جينالعان اۆتوەكسپەديتسيا قاتىسۋشىلارى وسكەمەنگە كەلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - چەحيا استاناسى پراگادا باستالعان «Mongol Rally» حالىقارالىق اۆتوەكسپەديتسياسى وسكەمەندە اياقتالدى.
13-شىلدەدە پراگادان جولعا شىققان اۆتوەكسپەديتسيا قاتىسۋشىلارى 10 مىڭ شاقىرىمنان استام جول ءجۇرىپ، ونداعان ەلدى باسىپ ءوتتى. بۇل مارافوننىڭ باستى ەرەكشەلىگى - تەحنيكاعا قويىلاتىن تالاپتاردا. ءار اۆتوكولىك 30 جىلدان ەسكى، شاعىن كولەمدى جانە الىس ساپارلارعا جارامسىز بولۋى ءتيىس. قاتىسۋشىلار GPS پەن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ كومەگىنسىز جولسىز جەرلەردى، ءشول مەن تاۋدى ءوز كۇشتەرىمەن ەڭسەرىپ شىقتى.
اۆتوەكسپەديتسياعا ەۋروپا، ا ق ش، كانادا، اۆستراليا مەن پۋەرتو- ريكو سىندى 30 ەلدەن كەلگەن 100 دەن استام كوماندا قاتىستى. جولدا تەحنيكالىق اقاۋلارعا بايلانىستى كەيبىرى مەجەلى جەرگە جەتە المادى.
وسىلايشا، وسكەمەنگە شامامەن 80 كوماندا كەلىپ جەتىپ، شاھار تۇرعىندارى ەرەكشە اسەرلى فينالدىڭ كۋاسى بولدى.
- قاتىسۋشىلار ءۇشىن بۇل جاي عانا سپورت ەمەس، ناعىز رۋحاني ەكسپەديتسيا. ال وسكەمەن ءۇشىن - ءوزىن الەمدىك دەڭگەيدە تانىتىپ، ءوڭىردىڭ سۇلۋلىعىن كورسەتۋگە زور مۇمكىندىك، - دەدى ش ق و تۋريستىك اقپارات ورتالىعى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى تالعات داۋلەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، اۆتوشەرۋ بارىسىندا جينالعان قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى قايىرىمدىلىققا باعىتتالماق.
- قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى - ۇلى بريتانيادان. 273 ادامنىڭ 82 ءسى سول ەلدەن. ءبىز لوندوننان كەلىپ، شىعىس قازاقستان سياقتى اسەم وڭىرگە جەتكەنىمىزگە قۋانىشتىمىز. بۇل ناعىز شىتىرمانعا تولى ساپار بولدى. ءبىزدىڭ كولىكتەر - ابدەن ەسكىركەن، توت باسقان، ءارى موتور داۋىسى قاتتى شىعادى. ءبىراق ءاربىر شاقىرىم ۇمىتىلماستاي ەستە قالدى، - دەيدى بريتاندىق قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى.