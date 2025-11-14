تەڭگە نەلىكتەن نىعايىپ كەلەدى - ۇلتتىق بانك باسشىسىنىڭ جاۋابى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ تەڭگە باعامى قالاي قالىپتاساتىنىن ءتۇسىندىردى.
الماتىدا وتكەن قازاقستان قارجىگەرلەرىنىڭ XIII كونگرەسىندە تيمۋر سۇلەيمەنوۆ جۋرناليستەردىڭ ۆاليۋتا باعامى جانە التىن جايلى قويىلعان سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردى.
- ءبىز ۆاليۋتا باعامىنا ارنايى رەتتەۋ جۇرگىزبەيمىز. بىزدە باعام سۇرانىس پەن ۇسىنىسقا بايلانىستى قالىپتاسادى: نارىقتاعى دوللارعا ۇسىنىس پەن سۇرانىس اسەر ەتەدى. قازىر بۇل فاكتورلار تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتىپ وتىر. وعان مۇناي باعاسىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە جاقسى بولۋىنان ۆاليۋتانىڭ ءتۇسۋى، اكتيۆتەردى كونۆەرتاتسيالاۋ وپەراتسيالارى، ۇلتتىق قوردان تۇسەتىن ترانسفەرتتەر اسەر ەتەدى. قازىرگى جاعداي وسىلاي قالىپتاسىپ وتىر، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
سونداي-اق ول ۇلتتىق بانك التىن ساتىپ الۋعا باسىم قۇقىقتى ساقتاپ قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- التىن - بۇل قورعانىش اكتيۆى. ول SP ،Nasdaq، بيتكوين جانە باسقالارعا قاراعاندا جاقسى ناتيجەلەر كورسەتتى. سوندىقتان ازىرگە التىن الۋعا باسىم قۇقىقتان جاقىن ارادا باس تارتۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوقپىز. مەملەكەت ءۇشىن رەزەرۆتەر جينايتىن بولامىز. كەيىن، جاعداي تۇراقتانعاندا، ءارى قاراي كورەمىز، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانكتىڭ ينفلياتسيا بويىنشا بولجامى قانداي ەكەنىن جازعانبىز.