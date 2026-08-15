تەڭگە ەكى اپتادا 10 تەڭگەگە نىعايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ۆاليۋتا نارىعىندا تامىزدىڭ العاشقى جارتىسىندا تەڭگە ايتارلىقتاي كۇشەيدى. ەڭ باستىسى، بۇل ءبىر كۇندىك نەمەسە ءبىر عانا ۆاليۋتاعا قاتىستى قوزعالىس ەمەس: دوللار، يۋان جانە رۋبلدىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى قاتار تومەندەدى.
ال جىل باسىنان بەرگى گرافيك تەڭگەنىڭ پوزيتسياسى ودان دا ايقىن جاقسارعانىن كورسەتەدى. 14- تامىزداعى KASE ساۋداسىندا دوللار 465 تەڭگە، يۋان 68,74 تەڭگە، رۋبل 5,54 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى.
ەكى اپتالىق وزگەرىستەن باستاساق، 3 -تامىزدا دوللاردىڭ باعامى 475,23 تەڭگە بولعان. 7 -تامىزدا ول 469,68 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى. ال 14- تامىزداعى KASE ساۋداسىندا دوللار 465 تەڭگەمەن اياقتالدى، ياعني 11 -كۇننىڭ ىشىندە امەريكالىق ۆاليۋتا 10,23 تەڭگەگە نەمەسە شامامەن %2,2 ارزانداعان.
بۇل جەردە ماڭىزدىسى - تومەندەۋ ءبىر كۇندە بولعان جوق. 11- تامىزدا دوللار 465,74 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى، 12 -تامىزدا 465,19 تەڭگە بولدى، 13 -تامىزدا KASE- دەگى ورتاشا باعام 465,08 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى. 14 -تامىزداعى ساۋدادا دا دوللار 465 تەڭگە ماڭىندا قالدى. دەمەك، ۆاليۋتا نارىعىندا 465 تەڭگە دەڭگەيى بىرتىندەپ قالىپتاسىپ كەلە جاتقان جاڭا دالىزگە اينالدى دەۋگە نەگىز بار.
ۇلتتىق بانكتىڭ 14 -تامىزعا بەلگىلەگەن رەسمي باعامى دا وسى دەڭگەيگە وتە جاقىن - 465,08 تەڭگە، ياعني KASE- دەگى ناقتى ساۋدا باعامى مەن رەسمي باعام اراسىندا ءىس جۇزىندە ايىرماشىلىق جوق. سول كۇنگى رەسمي باعام بويىنشا ەۋرو 536,52 تەڭگە، رۋبل 5,56 تەڭگە، يۋان 68,97 تەڭگە بولدى.
ءبىراق تەڭگەنىڭ نىعايۋىن تەك سوڭعى ەكى اپتامەن شەكتەۋ دۇرىس ەمەس. 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرگى ديناميكاعا قاراساق، دوللار باعامى جىل باسىنداعى شامامەن 510-515 تەڭگە دەڭگەيىنەن تامىزدىڭ ورتاسىندا 465 تەڭگەگە دەيىن تۇسكەن، ياعني جىل باسىنان بەرى دوللار شامامەن 50 تەڭگەگە، نەمەسە %10- عا جۋىق ارزانداعان.
گرافيكتەگى ەڭ قىزىق كەزەڭ - كوكتەمنىڭ سوڭى مەن جازدىڭ باسى. ساۋىردە دوللار 460 تەڭگەگە دەيىن تۇسكەننەن كەيىن مامىر-ماۋسىم ايلارىندا قايتا كوتەرىلىپ، ماۋسىمنىڭ باسىندا 490 تەڭگەدەن اسقان. ماۋسىمنىڭ سوڭىنان باستاپ تەڭگە قايتا كۇشەيىپ، شىلدەدە دوللار 470 تەڭگە ماڭىنا ءتۇستى. تامىزدا تومەندەۋ جالعاسىپ، قازىر 465 تەڭگە دەڭگەيىنە جەتتى، ياعني تەڭگەنىڭ قازىرگى نىعايۋىن كەزدەيسوق قىسقا مەرزىمدى اۋىتقۋ دەپ قاراۋعا بولمايدى. دەگەنمەن گرافيكتىڭ ءوزى ءبىر ماڭىزدى نارسەنى كورسەتەدى: تەڭگە ءبىر باعىتتا عانا قوزعالعان جوق. جىل ىشىندە 460 تەڭگەگە دەيىن نىعايىپ، كەيىن 490 تەڭگەدەن جوعارى السىرەگەن كەزەڭ بولدى.
رۋبل دوللاردان دا جىلدام ارزاندادى
قازاقستان ءۇشىن نەگىزگى بولىپ سانالاتىن ۆاليۋتالاردىڭ ىشىندە ەڭ ايقىن قۇلدىراۋ رەسەي رۋبلىندە بايقالدى.
14- تامىزداعى KASE گرافيگىندە رۋبل 5,54 تەڭگە دەڭگەيىندە تۇر. ال جىل باسىندا ونىڭ باعامى شامامەن 6,5 تەڭگە ماڭىندا بولعان، ياعني جىل باسىنان بەرى رۋبلدىڭ تەڭگەگە شاققانداعى قۇنى شامامەن 1 تەڭگەگە نەمەسە %14-15 تومەندەگەن.
سوڭعى ەكى اپتاداعى قوزعالىس تا وسى ءۇردىستى جالعاستىردى. 7 -تامىزدا رەسمي باعام بويىنشا رۋبل 5,73 تەڭگە بولسا، 14 -تامىزدا 5,56 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى. بۇل شامامەن %3- دىق تومەندەۋ. ال 13- تامىزداعى KASE ساۋداسىندا رۋبل ءبىر كۇننىڭ وزىندە %1,44 ارزانداپ، 5,53 تەڭگەگە تۇسكەن.
سوندىقتان قازىر تەڭگەنىڭ كۇشەيۋىن دوللارمەن عانا ولشەۋ جەتكىلىكسىز. رۋبلگە قاتىستى تەڭگە ودان دا مىقتى پوزيتسياعا شىقتى. بۇل قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا ءۇشىن دە ماڭىزدى كورسەتكىش.
يۋان دا تومەندەدى
قىتاي ۆاليۋتاسىنىڭ ديناميكاسى دا تەڭگەنىڭ جالپى نىعايۋ باعىتىنا سايكەس كەلەدى. 14- تامىزداعى KASE گرافيگىندە يۋان 68,74 تەڭگە دەڭگەيىندە كورسەتىلگەن. جىل باسىندا گرافيك شامامەن 75 تەڭگە ماڭىنداعى دەڭگەيدى كورسەتەدى. وسىلايشا يۋاننىڭ تەڭگەگە قاتىستى قۇنى جىل باسىنان بەرى شامامەن %8-9 تومەندەگەن.
7 -تامىزداعى رەسمي باعاممەن سالىستىرعاندا 14 -تامىزدا يۋان 69,27 تەڭگەدەن 68,97 تەڭگەگە دەيىن ارزانداعان، ياعني ءبىر اپتادا وزگەرىس شامامەن %0,4 بولعان. بۇل دوللار مەن رۋبلدەگى قوزعالىستان الدەقايدا باياۋ.
مۇناي باعاسى تەڭگەگە قولداۋ كورسەتتى
تەڭگەنىڭ قازىرگى جاعدايىن مۇناي نارىعىنان بولەك قاراۋ قيىن. 7 -تامىزدا Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى اپتانى 83,55 دوللار دەڭگەيىندە اياقتاعان ەدى. ال 13 -تامىزداعى ساۋدادا 87,44 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى، ياعني ءبىر اپتاعا جۋىق ۋاقىتتا مۇناي شامامەن 3,9 دوللارعا نەمەسە %4,7 قىمباتتاعان.
14- تامىزدا نارىقتاعى Brent باعاسى 87 دوللاردان جوعارى دەڭگەيدە قالدى. بۇل قازاقستان ءۇشىن قولايلى فاكتور، سەبەبى مۇناي ەكسپورتى ەلگە تۇسەتىن ۆاليۋتالىق ءتۇسىمنىڭ نەگىزگى كوزدەرىنىڭ ءبىرى.
ءبىراق مۇنايدىڭ قىمباتتاۋى مەن تەڭگەنىڭ نىعايۋىن ءبىر-بىرىنە تىكەلەي تەڭەستىرۋگە بولمايدى. ۆاليۋتا باعامىنا ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ ۆاليۋتا ساتۋى، يمپورتتاۋشىلاردىڭ دوللارعا سۇرانىسى، سىرتقى نارىقتاعى دوللاردىڭ جالپى باعىتى، بيۋدجەت وپەراتسيالارى جانە باسقا دا فاكتورلار اسەر ەتەدى.
سوعان قاراماستان، ەكى گرافيكتى - USD/KZT پەن Brent- ءتى - قاتار قاراعاندا بەلگىلى ءبىر سايكەستىك بايقالادى. تامىزدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا مۇناي باعاسى جوعارىلاعان كەزدە تەڭگە دە نىعايدى. بۇل تەڭگەنىڭ قازىرگى دەڭگەيىن ۇستاپ تۇرۋعا قولايلى سىرتقى جاعداي قالىپتاسقانىن كورسەتەدى.
ەكى اپتانىڭ قورىتىندىسى قانداي؟
7- 14 -تامىز ارالىعىنداعى نەگىزگى ۆاليۋتالاردى سالىستىرساق، كورىنىس مىناداي:
— دوللار 469,68 تەڭگەدەن 465 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى، ياعني 4,68 تەڭگەگە نەمەسە شامامەن %1 ارزاندادى.
— رۋبل 5,73 تەڭگەدەن 5,54-5,56 تەڭگە ارالىعىنا ءتۇستى. ونىڭ تومەندەۋى شامامەن %3- عا جەتتى.
— يۋان 69,27 تەڭگەدەن 68,74-68,97 تەڭگە ارالىعىنا ءتۇستى. بۇل شامامەن %0,4-0,8 ارالىعىنداعى تومەندەۋ.
— ەۋرونىڭ 7 -تامىزداعى 539,52 تەڭگە دەڭگەيىنەن 14 -تامىزداعى 536,52 تەڭگەگە دەيىن تومەندەۋى شامامەن %0,6 بولدى.
دەمەك، ءبىر اپتا ىشىندە تەڭگە بارلىق نەگىزگى ۆاليۋتالارعا قاتىستى نىعايدى. ءبىراق قارقىن ءارتۇرلى: ەڭ ۇلكەن وزگەرىس رۋبلدە، ەڭ از قوزعالىس ەۋرو مەن يۋاندا بايقالدى.
بۇل جەردە تاعى ءبىر ماڭىزدى دەتال بار. 13 -تامىزداعى KASE ساۋداسىندا دوللار 465,08 تەڭگە، رۋبل 5,53 تەڭگە، يۋان 68,94 تەڭگە بولدى. ال 14 -تامىزدا دوللار 465 تەڭگە ماڭىندا قالدى. دەمەك، تەڭگەنىڭ نىعايۋى ازىرگە توقتاعان جوق، ءبىراق ونىڭ قارقىنى باسەڭدەپ كەلەدى.
465 تەڭگە - جاڭا تۇراقتى دەڭگەي مە؟
دوللاردىڭ 465 تەڭگەگە دەيىن ءتۇسۋى تەڭگەنىڭ ءارى قاراي دا نىعايا بەرەتىنىن بىلدىرە مە؟ ازىرگە بۇعان ناقتى جاۋاپ بەرۋ قيىن. ويتكەنى جىل باسىنداعى گرافيكتىڭ ءوزى ۆاليۋتانىڭ بىرنەشە رەت باعىتىن وزگەرتكەنىن كورسەتەدى. ساۋىردە دوللار 460 تەڭگەگە دەيىن ءتۇسىپ، ماۋسىمدا 490 تەڭگەدەن استى، كەيىن قايتا تومەندەدى. سوندىقتان 465 تەڭگەنى بىردەن ۇزاق مەرزىمدى جاڭا تەپە-تەڭدىك دەڭگەيى دەپ اتاۋ ەرتە.
ءبىراق قازىرگى جاعدايدىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى بار: تەڭگە ءبىر عانا كۇندە ەمەس، بىرنەشە اپتا قاتارىنان كۇشەيىپ كەلەدى. 3 -تامىزدان 14 -تامىزعا دەيىن دوللار 475,23 تەڭگەدەن 465 تەڭگەگە ءتۇستى. بۇل 10 تەڭگەدەن استام ايىرماشىلىق. ال جىل باسىنان بەرگى گرافيك دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى شامامەن %10 ارزانداعانىن كورسەتەدى.
سوندىقتان بۇگىنگى نارىقتىڭ نەگىزگى جاڭالىعى - دوللاردىڭ جاي عانا 465 تەڭگەگە ءتۇسۋى ەمەس. تەڭگە جىل باسىنان بەرى ايتارلىقتاي نىعايدى جانە تامىزدىڭ العاشقى ەكى اپتاسىندا بۇل ءۇردىس قايتا كۇشەيدى.
مۇنايدىڭ 87 دوللاردان جوعارى بولۋى تەڭگەگە سىرتقى قولداۋ بەرىپ وتىر. ال دوللار، رۋبل جانە يۋان باعامدارىنىڭ قاتار تومەندەۋى ىشكى نارىقتا تەڭگەگە سۇرانىستىڭ نەمەسە شەتەل ۆاليۋتاسىنا ۇسىنىستىڭ قولايلى اراقاتىناسى قالىپتاسقانىن اڭعارتادى.
دەگەنمەن باستى ماسەلە - تەڭگە باعامىنىڭ وسى دەڭگەيدە قانشالىقتى ۇزاق ساقتالاتىنى. ەگەر مۇناي باعاسى جوعارى بولىپ، ەكسپورتتىق ۆاليۋتالىق ءتۇسىم ىشكى نارىقتاعى ۇسىنىستى قولداسا، تەڭگەنىڭ قازىرگى پوزيتسياسىن ساقتاۋىنا مۇمكىندىك بار. ال سىرتقى نارىقتاعى وزگەرىستەر، مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى نەمەسە دوللارعا سۇرانىستىڭ ءوسۋى بۇل ديناميكانى تەز وزگەرتە الادى.
اۆتورلار
ەسىمجان ناقتىباي