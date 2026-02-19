ەت جەيسىڭدەر مە؟: «قوجادا» جۇماعۇلدىڭ نەمەرەسىن ويناعان بالا قازىر قايدا تۇرادى
الماتى. KAZINFORM - ەكرانداعى داۋلەت قانداي ەركىن بولسا، ومىردەگى يۋسۋپ تا ءدال سونداي بولاتىن.
«جاساي بەرسىن، جۇماعۇل» دەگەن رەپليكا ەسىڭىزدە شىعار. ونى سۇلتان ايتادى. سول ءسوز كىشكەنتاي داۋلەتكە قاراتا ايتىلعان. بۇگىنگى اڭگىمە وسى داۋلەت جايلى.
فيلمدە ول - شوپاننىڭ بالاسى. تازا، اڭعال، ويىنعا بەرىلىپ كەتەتىن بالا. ەكراندا از كورىنسە دە، ەستە قالاتىن بەينە. ونىڭ تابيعيلىعى قولدان جاسالعان اكتەرلىك تاسىلدەن ەمەس، شىنايى بالالىق مىنەزدەن تۋعانداي اسەر بەرەدى. داۋلەتتى ويناعان - يۋسۋپ شامۋزوۆ (بارلىق جەردە يۋسۋف دەپ جازىلسا دا، ءوزى الەۋمەتتىك جەلىدە يۋسۋپ دەپ جازىپتى).
ءتورت-بەس جاستاعى بالا كينوعا دايىندىقپەن ەمەس، تازا كەزدەيسوقتىقپەن كەلدى. رەجيسسەر ابدوللا قارساقبايەۆ لايىقتى بالا تابا الماي جۇرگەندە، كورشىلەرىنىڭ ءبىرى يۋسۋپتى كورسەتەدى. تاعى ءبىر ەستەلىكتە ونىڭ كارتينا ديرەكتورىنىڭ اۋلاسىنداعى بالالارمەن بىرگە سيرەك كورىنەتىن اشىق «بوبيككە» (ماشيناعا) مىنگەن ساتىندە كوزگە تۇسكەنى ايتىلادى. قالاي بولعاندا دا، شەشىم تەز قابىلدانادى: ءتۇرى سايكەس، ءوزى پىسىق. فوتوسىناقتان وتەدى. كوپبالالى وتباسىنىڭ كەنجەسى ءۇشىن بۇل كۇتپەگەن مۇمكىندىك ەدى.
الايدا ءتۇسىرىلىم الاڭىندا ونى باعىندىرۋ وڭاي بولماعان. ءبىر كورىنىستە بوشكەدەن سۋ اكەلۋى كەرەك بولسا، جولاي كوبەلەك قۋىپ كەتەدى، كەيدە سۋدى توگىپ الىپ ويناپ قالادى. كامەرا دايىن، جارىق قويىلعان، ال بالا ءرولدى ۇمىتىپ، اينالاعا الاڭدايدى. جايلاۋداعى تۇسىرىلىمدە بۇكىل توپ ونىڭ كوبەلەكتى ۇستاپ كەلگەنىن كۇتىپ تۇراتىن ساتتەر بولعان. ءتىپتى، ارنايى تاربيەشى بەكىتىلەدى. كيىز ءۇي ىشىندە «بۇرىشقا تۇرعىزۋ» مۇمكىن بولماعان سوڭ، ەسىكتى اشىپ، سىرتتاعى بۇرىشتى پايدالانعانى دا ايتىلادى. ەكرانداعى داۋلەت قانداي ەركىن بولسا، ومىردەگى يۋسۋپ تا ءدال سونداي بولاتىن. ءبىراق وسى ەركىن مىنەز ونى مۇلدە باسقا جولعا باستادى.
فيلم شىققاننان كەيىن يۋسۋپتى كينوعا قايتا شاقىرعاندار بولدى. تانىمال بالا كەيىپكەردى ەكرانعا تاعى شىعارعىسى كەلگەندەر از ەمەس ەدى. ءبىراق ول بۇل جولدى جالعاستىرمادى. ناقتى سەبەپ ايتىلماسا دا، ءبىر دەرەك بويىنشا ءجاسوسپىرىم شاعىندا بوي جاعىنان قاتارلاستارىنان الاسا بولعانى نامىسىنا تيگەن. سوندىقتان ءوز جاسىنداعى بالا ەمەس، كىشكەنتاي بالالاردى ويناۋدى ۇسىنىس تاستاعانى ۇناتپاعان ءتارىزدى.
بالا كۇنىنەن دارىگەر بولۋدى ماقسات ەتكەن. كەيىن لەنينگراد مەديتسينالىق ينستيتۋتىن ءتامامداپ، مەديتسيناعا ءبىرجولا بەت بۇردى.
ءومىربايانىن قاراپ وتىرساق، جاس كەزىندە بوكسقا دا جاقىن بولدى. سونىمەن قاتار دارىگەرلىك تە ارمانى بولعان دەسەدى. كەيىن لەنينگراد مەديتسينالىق ينستيتۋتىن ءتامامداپ، كاسىبي باعىتىن سپورت مەديتسيناسىنا ارنادى. الدىمەن رەسپۋبليكالىق «دينامو» كەڭەسىنىڭ دارىگەرلىك-فيزكۋلتۋرالىق ديسپانسەرىندە ەڭبەك ەتتى. 1983 -جىلدان باستاپ قازاقستان بوكس قۇراماسىنىڭ دارىگەرى قىزمەتىن اتقاردى.
بوكستان ۇلتتىق قۇراما. ورتادا ۆاسيلي جيروۆ پەن بولات جۇمادىلوۆ تۇر. يۋسۋپ شامۋزوۆ سول جاقتان ءبىرىنشى وتىر.
ونىڭ باقىلاۋىندا ەلگە تانىمال سپورتشىلار بولدى: سەرىك قوناقبايەۆ، ۆاسيليي جيروۆ، ۆيكتور دەميانەنكو، ەرماحان يبرايموۆ. ۇزاق جىلدار ۇلتتىق قۇرامامەن بىرگە حالىقارالىق جارىستارعا قاتىستى. وليمپيادا، الەم چەمپيوناتتارى، ازيا دودالارى - بارىندە ونىڭ مىندەتى ءبىر بولدى: سپورتشىنىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ.
2000 -جىلى سيدنەي وليمپياداسى كەزىندە ۇلتتىق قۇرامانىڭ دارىگەرى بولدى. سول وليمپيادادا ەرماحان يبرايموۆ پەن بەكزات ساتتارحانوۆ چەمپيون اتاندى. دايىندىق، قالپىنا كەلۋ، جارىس الدىنداعى مەديتسينالىق باقىلاۋ - وسىنىڭ ءبارى ونىڭ تىكەلەي جاۋاپكەرشىلىگىندە بولدى. بۇل جايلى ەرماحاننىڭ ءوزى دە ايتقان ەستەلىكتەرى بار.
كەيىن شەتەلگە قونىس اۋداردى. قازىر دۋباي قالاسىندا تۇرۋى كەرەك. بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە دارىگەر ءارى باپكەر بولىپ ەڭبەك ەتەدى. بۇل اقپارات اشىق دەرەككوزدەردە جاريالانعان. سونداي-اق «داۋلەتتىڭ» الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا دا كورسەتىلگەن. دەسە دە، سوڭعى جىلدارداعى ءومىرى جايلى اشىق دەرەككوزدەردەن كەڭىرەك مالىمەت تابىلماعانىن اتاپ ءوتۋىمىز كەرەك.
كينو تاريحىندا كوبىنە باستى رولدەگىلەر ەستە قالادى. ءبىراق كەيدە ەكىنشى نە ءۇشىنشى پلانداعى كەيىپكەردىڭ ءوزى سونشالىقتى شىنايى شىعادى، كورەرمەن ونى دا ۇمىتپايدى. داۋلەتتىڭ وبرازى - سونداي بەينە. جالپى قاراساق، ەكرانداعى كەيىپكەر ۋاقىتپەن بىرگە وزگەرمەيدى. ول سول قالپىندا ساقتالادى. ال ادام وزگەرەدى، وسەدى، باسقا جولعا تۇسەدى. وسى وقيعا - ەكرانداعى بەينە مەن ومىردەگى شىندىقتىڭ ايىرماسىن كورسەتەتىن قاراپايىم مىسال.