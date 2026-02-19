سۋىتىلعان ماكارون نەسىمەن پايدالى؟
استانا. قازاقپارات - سۋىتىلعان ماكارون، كۇرىش نەمەسە كارتوپ ىشەككە پايدالى بولۋى مۇمكىن. سەبەبى ولاردى توڭازىتقىشتا سالقىنداتقاندا قۇرامىندا رەزيستەنتتى كراحمال كوبەيەدى. بۇل اعزادا باياۋ قورىتىلاتىن، تالشىققا ۇقساس كراحمال ءتۇرى، دەپ حابارلايدى Washington Post.
كادىمگى كراحمال اش ىشەكتە تەز ىدىراپ، قانعا سىڭەدى. ال رەزيستەنتتى كراحمال توق ىشەككە جەتىپ، سول جەردە پايدالى باكتەريالار ارقىلى اشىتىلادى. سونىڭ ناتيجەسىندە قىسقا تىزبەكتى ماي قىشقىلدارى تۇزىلەدى. ولار قابىنۋدى ازايتىپ، قانت پەن حولەستەرين دەڭگەيىن تومەندەتۋگە، 2- ءتيپتى ديابەت، جۇرەك اۋرۋلارى جانە سەمىزدىك قاۋپىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار ىشەك شىرىشتى قاباتىن نىعايتىپ، زياندى زاتتاردىڭ قانعا وتۋىنە جول بەرمەيدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، تاۋلىگىنە شامامەن 15 گرام رەزيستەنتتى كراحمال تۇتىنۋ ۇسىنىلادى. الايدا كوپشىلىك بۇل مولشەردىڭ ۇشتەن بىرىنە دە جەتپەيدى. ونىڭ تابيعي كوزدەرى بۇرشاق، جاسىمىق، نوقات، جاڭعاق، داندەر، كوك بانان، كارتوپ جانە تۇتاس ءداندى ونىمدەر.
كراحمالعا باي تاعامداردى (كۇرىش، كارتوپ، ماكارون) ءپىسىرىپ، كەيىن توڭازىتقىشتا سالقىنداتۋ «رەتروگراداتسيا» دەپ اتالاتىن ۇدەرىستى ىسكە قوسادى. وسى كەزدە كراحمال مولەكۋلالارى تىعىز قۇرىلىم ءتۇزىپ، قورىتۋعا ءتوزىمدى بولادى. ناتيجەسىندە پايدالى كراحمال مولشەرى ەكى-ءۇش ەسەگە دەيىن ارتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، سالقىنداتىلىپ، قايتا جىلىتىلعان كۇرىشتى جەگەن ادامداردا قانداعى قانت دەڭگەيى جاڭا پىسكەن كۇرىش جەگەندەرگە قاراعاندا الدەقايدا باياۋ كوتەرىلگەن. ءدال وسىنداي اسەر ماكارون مەن كارتوپتا دا بايقالادى.