سىر وڭىرىندە ءشيبورى نەگە كوبەيدى؟
بيىل سىر وڭىرىندە ءشيبورى كوبەيىپ تۇر. وسىعان بايلانىستى وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى ماماندارى تاراپىنان جىرتقىشتاردىڭ سانىن رەتتەۋ جۇمىستارى تۇراقتى جۇرگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
بىلتىر وسىنداي 167 رەيدىك ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلىپ، 47 قاسقىر، 6 ءشيبورى اۋلاندى. بەكىتىلگەن ءىس- شاراعا سايكەس بيىل جىل باسىنان بەرى باسقارماعا قاراستى «جاڭاقورعان ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ جونىندەگى كوممۋنالدىق مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ» قىزمەتكەرلەرى قوجاكەنت، ماشبەك، قىركەڭسە، جاڭاارىق، وزكەنت، تۇگىسكەن اۋىلدىق وكرۋگتەرى اۋماعىنان 112 ءشيبورى اۋلاپتى.
قازالى اۋدانىندا دا شيبورىلەر شامادان تىس كوبەيىپ تۇر. تابيعي تەپە- تەڭدىكتى ساقتاپ، ەلدى مەكەندەر ماڭىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اۋداندا100 ءشيبورىنى اتۋ جوسپارلانعان.
جىل باسىنان بەرى «قازالى ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك مەكەمەسى» قىزمەتكەرلەرى 70 ءشيبورىنى اتتى.
