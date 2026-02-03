سينگاپۋر ۇلتتىق عارىش اگەنتتىگىن ىسكە قوسادى
استانا. KAZINFORM - سينگاپۋر 2035 -جىلعا قاراي 1,8 تريلليون دوللاردى قۇرايتىن ۇلتتىق عارىش اگەنتتىگىن (NSAS) ىسكە قوسادى، دەپ حابارلايدى SCMP.
جاڭا اگەنتتىكتىڭ قۇرىلۋى تۋرالى ءبىرىنشى عارىشتىق سامميتتە ەنەرگەتيكا جانە عىلىم ءمينيسترى تان سي لەنگ مالىمدەدى.
NSAS 2013 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان عارىشتىق تەحنولوگيالار جانە ونەركاسىپ ديرەكتسياسىنىڭ فۋنكتسيالارىن كەڭەيتىپ، سپۋتنيكتىك باعدارلامالاردى، عىلىمي زەرتتەۋلەردى جانە بيزنەسپەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ءبىرىڭعاي ورتالىعىنا اينالادى. سينگاپۋر 2022 -جىلدان باستاپ عارىشتىق عىلىمي- زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك-كونسترۋكتورلىق جۇمىستارعا 200 ميلليون سينگاپۋر دوللارىنان استام قاراجات ءبولدى جانە اگەنتتىكتىڭ ىسكە قوسىلۋى وسى ينۆەستيتسيالاردى كوممەرتسيالاندىرۋدى جەدەلدەتەدى دەپ جوسپارلانعان.
- ءبىز سينگاپۋردى ازيا-مۇحيتى ايماعىنداعى عارىش كومپانيالارى ءۇشىن تاماشا ۇشىرۋ الاڭى رەتىندە كورەمىز، - دەدى تان سي لەنگ.
سونداي-اق ول كادر دايارلاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ايتا كەلە، بيلىك سالانى قولداۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى مامانداردىڭ كوبەيتىپ، جالاقىسى جوعارى جۇمىس ورىندارىن اشۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ۇكىمەت ST engineering سەرىكتەستىگىمەن جەردى باقىلاۋعا ارنالعان ءۇش سپۋتنيكتى باسقارادى. ءبىراق جوسپار وربيتالىق شوقجۇلدىزدى كەڭەيتۋدى تالاپ ەتەدى. بيلىك سونىمەن قاتار پورتتىق لوگيستيكادا، قالا قۇرىلىسىن سالۋدا، قورشاعان ورتانى باقىلاۋدا جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىندە قولدانىلاتىن سپۋتنيكتىك جانە گەوكەڭىستىك دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەيتىن ۆەدومستۆوارالىق ورتالىق قۇرۋدى كوزدەپ وتىر.
سينگاپۋردىڭ ەكۆاتورلىق جاعدايى ۇلتتىق عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ايماقتىق ماقساتتارعا باعىتتالعان سپۋتنيكتىك جۇيەلەردى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق ارتىقشىلىعى رەتىندە قاراستىرىلادى.
- ءبىزدىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋىمىز ەكۆاتورلىق ايماقتا بەلسەندىرەك جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مينيستر.
بيزنەس وكىلدەرى مەن سالا ماماندارى بۇل باستامانى قۇپتادى.
- بۇل قادام سينگاپۋردىڭ جاھاندىق عارىشتىق ەكوجۇيەدە بەلسەندىرەك ءرول اتقارۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى، - دەدى عارىش فاكۋلتەتىنىڭ قىزمەتكەرى سەدريك نگ.
ول جاس ينجەنەرلەردى وقىتۋعا ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيا قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي- اق LeoLabs NSAS قۇرۋدى سينگاپۋردىڭ ايماقتاعى وزدەرىنىڭ عارىش اگەنتتىكتەرى بار ەلدەر دەڭگەيىنە جەتكەنىن راستاۋ دەپ اتادى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، مىقتى عىلىمي بازانىڭ، دامىعان كوممەرتسيالىق ورتانىڭ جانە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ۇيلەسىمى سينگاپۋرعا وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى سالانىڭ بولشەكتەنگەن دامۋىنا قاراماستان، شاعىن سپۋتنيكتەردەن كۇردەلى عارىش پلاتفورمالارىنا دەيىن جىلدامىراق ماسشتابتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.