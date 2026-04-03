ەسىل وزەنىنىڭ سۋى ءبىر تاۋلىكتە 160 س م كوتەرىلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنان كەلەتىن سۋ اعىنىنىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ع. مۇسىرەپوۆ جانە شال اقىن اۋداندارىندا وزەندەردىڭ تاسۋ قاۋپى بار.
«قازگيدرومەت» كاسىپورنى وبلىستىق فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن تاۋلىكتە شوپتىكول اۋىلى ماڭىندا ەسىل وزەنىنىڭ سۋى دەڭگەيى 160 س م- گە كوتەرىلگەن. درۋجبا اۋىلىنىڭ تۇسىندا 12 س م- گە، توقسان بي ەلدى مەكەنىنىڭ ماڭىندا 89 س م- گە تومەندەگەنىمەن، بۇل ۋاقىتشا قۇبىلىس. الداعى كۇندەرى سۋ دەڭگەيى قايتا كوتەرىلمەك. ويتكەنى اقمولا وبلىسىنان جوعارى اعىستان سۋ كەلە باستادى. سالدارىنان، مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 3-5 - ءساۋىر كۇندەرى كەي جەرلەردە ءقاۋىپتى دەڭگەيدەن اسىپ، وزەندەر تاسۋى مۇمكىن.
گيدرولوگيالىق مونيتورينگ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ءقازىر وڭىردەگى وزەندەردە مۇز جاعاعا ۇيىلگەن، ال بابىق بۇرلىق، شارىق، يمانبۇرلىق سياقتى شاعىن وزەندەردە مۇز جوق.
سەرگەيەۆ سۋ قويماسىندا وتكەن تاۋلىكتە سۋ دەڭگەيى 17 س م- گە كوتەرىلدى. گيدرولوگيالىق نىسان %108 تولىپ، اسىپ-توگىلۋ بيىكتىگى 45 س م- گە جەتتى.
بۇعان دەيىن س ق و- دا سۋ تاسقىنى جاعدايى باقىلاۋعا الىنىپ، تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.