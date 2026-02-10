سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا كوڭىل ءبولۋ كەرەك - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت مۇشەلەرى مەن اكىمدەر وزدەرىنە سەنىپ تاپسىرىلعان سالالار مەن وبلىستارداعى بارلىق ولقىلىقتى سيفرلاندىرۋعا «جابا سالادى». بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا كوڭىل ءبولۋ كەرەك. بۇل قازاقستاننىڭ بولاشاعىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. جاڭا عانا بۇل سالانىڭ ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى تۋرالى ايتىپ كەتتىم، بارشاعا تۇسىنىكتى دەپ ويلايمىن. سوندىقتان جۇمىسقا سەلقوس قاراپ، جايباراقات جۇرۋگە بولمايدى. ايتپەسە، قولداعى مۇمكىندىكتەن ايىرىلىپ قالامىز. سيفرلىق تاسىلدەر ارقىلى ارتىق شىعىندى قىسقارتىپ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى ەڭسەرە الامىز. باسقارۋ ىسىندەگى ءتيىمسىز شەشىمدەردى بارىنشا ازايتۋعا بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، جاساندى ينتەللەكتتى تولىققاندى ەنگىزۋ بۇكىل سيفرلاندىرۋ ساياساتىنىڭ وزەگى بولۋى ءتيىس.
- جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن اسا ماڭىزدى سيفرلىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەسىن ايرىقشا نازاردا ۇستاۋ كەرەك. ۇكىمەت مۇنداي جوبالاردى تولىق ءارى ۋاقتىلى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن نەگىزگى باسىمدىقتاردى ناقتى بەلگىلەپ الۋى قاجەت. ايتپەسە، اۋقىمدى جوسپاردىڭ ءبارى قاعاز جۇزىندە قالىپ قويادى. الدىمىزدا ايقىن باعدار بولماسا، قانداي ستراتەگيامەن دە ماقساتقا جەتۋ وڭاي بولمايدى. سونىمەن قاتار تاعى ءبىر كەمشىلىك كوزگە انىق كورىنەدى. ۇكىمەت مۇشەلەرى مەن اكىمدەر وزدەرىنە سەنىپ تاپسىرىلعان سالالار مەن وبلىستارداعى بارلىق ولقىلىقتى سيفرلاندىرۋعا «جابا سالادى». «جاپپاي سيفرلاندىرۋ ەنگىزىلسە، ءسىز كورسەتكەن ولقىلىقتار مەن كەمشىلىكتەر وزدىگىنەن جويىلادى» دەيدى. بۇل ارادا نە ايتۋعا بولادى؟ ادامدار ءوزىن قورعاۋدىڭ، باسىن اراشالاپ الۋدىڭ نەبىر قۇيتىرقى ءادىسىن تابادى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت سالىق جۇيەسىن جاپپاي سيفرلاندىرۋعا شۇعىل كىرىسكەن ءجون ەكەنىن ايتقان ەدى.