سيفرلىق كودەكس: قازاقستاندىقتار ءوز ەركىن «سيفرلىق راستاۋ» ءتاسىلى ارقىلى دا بىلدىرە الادى
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق كودەكس ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبانىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن ەلەكتروندى فورماتتا قول قويۋدىڭ جالعىز ءتاسىلى دەپ بەكىتەدى. زاڭ جوباسىن ارىپتەستەرىنە تانىستىرعان دەپۋتات ەكاتەرينا سمىشليايەۆا وسىنداي مالىمەت بەردى.
- جاڭا سيفرلىق كودەكس ازاماتتاردىڭ ونلاين كەڭىستىكتەگى ءىس-قيمىلدارىن زاڭدا ناقتىلاي تۇسەدى. ەندى جەكە تۇلعانى راستاۋ جۇيەسى كۇشەيىپ، كوپفاكتورلى جانە بيومەتريالىق تاسىلدەر (ساۋساق ءىزى، بەت بەينە، داۋىس) زاڭ جۇزىندە قولدانىلادى.
سونىمەن بىرگە ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا (ە س ق) بۇرىنعىداي رەسمي قۇجاتتارعا قول قويۋدىڭ جالعىز زاڭدى قۇرالى رەتىندە ساقتالادى. الايدا، ماڭىزدى ەمەس ارەكەتتەر ءۇشىن جاڭا، جەڭىلدەتىلگەن «سيفرلىق راستاۋ» ەنگىزىلەدى، - دەدى ول.
ال كەيبىر پلاتفورمادا ونلاين قىزمەتتى پايدالانۋعا كەلىسىم بەرۋ ءۇشىن سيفرلىق راستاۋ تەتىگىن قولدانۋعا بولادى.
سونداي-اق، كودەكس جوباسىندا قولدانىستاعى ەلەكتروندى قۇجاتتاردى زاڭ تىلىندە ءۇش توپقا ءبولۋ كوزدەلىپ وتىر. ءبىرىنشىسى - ەلەكتروندى قۇجاتتار. وعان تەك ە س ق قويىلعان قۇجاتتار جاتادى جانە قاعاز نۇسقامەن تەڭەستىرىلەدى. ەكىنشىسى - سيفرلىق قۇجاتتار. بۇل مەملەكەتتىك بازالاردان اۆتوماتتى تۇردە جۇكتەۋگە بولاتىن، كورسەتىلگەن ساتىندە ءتۇپنۇسقا بولىپ سانالاتىن ءتۇرلى انىقتامالاردىڭ قۇقىقتىق اتاۋى دەۋگە بولادى. ءۇشىنشىسى - سيفرلىق مالىمەتتەر. جسن ارقىلى ءىىم بازاسىنان الىنعان ازامات تۋرالى دەرەك، نە بولماسا جىلجىمايتىن مۇلىك رەەسترىندەگى جازبالار وسى سيفرلىق مالىمەتتەرگە جاتقىزىلماق. باسقاشا ايتساق، رەسمي دەرەككوزدەردەن الىنعان زاڭدى ءمانى بار اقپاراتتار وسى ساناتقا جاتقىزىلادى.
ەكاتەرينا سمىشليايەۆا بۇل وزگەرىستەر ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ سيفرلىق ورتادا قولتاڭبا قويۋ، دەرەك ۇسىنۋ جانە قۇجات الماسۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتىپ، قۇقىقتار مەن مىندەتتەردى ناقتىلاي تۇسەتىنىن ايتادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، وسى كودەكستى قابىلداۋ ارقىلى سيفرلىق دەرەكتەردى زاڭ جۇزىندە مۇلىك رەتىندە مويىنداۋ ۇسىنىلىپ وتىر.