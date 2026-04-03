سيفرلاندىرۋ، روبوتتاندىرۋ جانە ج ي ەنگىزۋ: ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى كەلەسى قادامدار
استانا. KAZINFORM - سەكتوردىڭ تەحنولوگيالىق دەڭگەيى جوعارىلايدى. بۇل جونىندە ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمىندا مالىمدەدى.
- ءونىمنىڭ تەحنولوگيالىق دەڭگەيى - جاھاندىق باسەكەلەستىك جاعدايىندا نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى. شىن مانىندە، بۇل - سيفرلاندىرۋ، روبوتتاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ دەگەن ءسوز. اتالعان ۇدەرىستەر پرەزيدەنت قويعان اۋقىمدى مىندەتتەر اياسىندا ايرىقشا ماڭىزدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، قازاقستان وڭىردەگى جەتەكشى سيفرلىق حابتاردىڭ بىرىنە اينالۋعا ءتيىس، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن بىرگە زاۋىتتاردا جاڭا تەحنولوگيالاردى قولدانۋ اۋقىمدى ترانسفورماتسيانىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالادى.
- الەمدىك تاجىريبە كورسەتكەندەي، وندىرىستە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ جابدىقتارعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ شىعىندارىن %40 عا دەيىن تومەندەتەدى، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا دا مۇنداي تابىستى مىسالدار بار. ماسەلەن، «سارىارقااۆتوپروم» كاسىپورنىندا جاساندى ينتەللەكت شىعۋى مۇمكىن اقاۋلاردى الدىن الا بولجاپ، كونۆەيەردىڭ كەنەتتەن توقتاپ قالۋىنا جول بەرمەيدى. ال ERG توبىندا تسيفرلىق اسسيستەنتتەر مەن تالدامالىق پلاتفورمالار لوگيستيكادان باستاپ ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋعا دەيىنگى پروتسەستەردى وڭتايلاندىرادى. سونىڭ ناتيجەسىندە كومپانيا وتكەن جىلى شامامەن 55 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەدى.
- بۇل اقىلدى تەحنولوگيالاردىڭ ناقتى ەكونوميكالىق پايدا اكەلەتىنىن ايقىن كورسەتەدى. ەندى ءىشىنارا اۆتوماتتاندىرۋدان كەلەسى كەزەڭگە ءوتىپ، «اقىلدى زاۋىتتاردى» ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. جوبالاۋ مەن ءونىمنىڭ ساپاسىن باسقارۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ قاجەت. بۇل وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ تەك باسەكەگە قابىلەتتى بولۋىن عانا ەمەس، ۇزاقمەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا جاھاندىق نارىقتاردا جاڭا ساپا ستاندارتتارىن قالىپتاستىرۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسى جيناقتاپ-قۇراستىرۋدان ءوسىپ، جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەتىنىن جازعانبىز.