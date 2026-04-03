سيفرلاندىرۋ جاي ەسەپ ءۇشىن ەمەس، ناقتى ونىمدىلىككە جۇمىس ىستەۋى كەرەك - اشىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت بەرگەن سۋبسيديانىڭ ناتيجەسى ايقىن كورىنۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى اگروونەركاسىپتىك كەشەن مەن سۋ شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان پارلامەنتتىك تىڭداۋدا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- تاعى ءبىر ماڭىزدى مىندەت - اگروونەركاسىپ سۋبەكتىلەرىن مەملەكەتتىك قولداۋدى وبەكتيۆتى سيفرلىق دەرەكتەرمەن بايلانىستىرۋ. مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى ناقتى كورسەتكىشتەرگە سۇيەنۋى قاجەت. ەگەر مەملەكەت زاماناۋي تەحنولوگيالارعا سۋبسيديا بەرسە، ونىڭ ناتيجەسى دە ايقىن كورىنۋگە ءتيىس دەپ ەسەپتەيمىز. قانشا سۋ ۇنەمدەلدى، ونىمدىلىك قالاي وزگەردى، مال شارۋاشىلىعىنىڭ تيىمدىلىگى ناقتى قانشالىقتى ارتتى، جەردى پايدالانۋ تيىمدىلىگى قالاي جاقساردى دەگەن ساۋالدارعا سيفرلىق پلاتفورما اياسىندا جاۋاپ بەرىلۋ كەرەك. مۇنداي ءتاسىل بيۋدجەت قاراجاتىن ءبولۋدى بارىنشا اشىق جانە قولداۋ شارالارىن نىسانالى ءارى ناتيجەلى ەتەتىنى ءسوزسىز. وسىلايشا، سيفرلاندىرۋ جاي ەسەپ ءۇشىن نەمەسە تەك اقپارات ءۇشىن ەمەس، سالانىڭ ناقتى ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە جاڭا باسقارۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋى كەرەك. الداعى ۋاقىتتا وسى باعىتتا ناقتى قادامدار جاسالادى دەپ سەنەمىز، - دەدى م. اشىمبايەۆ.
ونىڭ پايىمىنشا، بۇل سالاداعى سيفرلىق ترانسفورماتسيا وڭىرلىك باسقارۋمەن تىعىز بايلانىسقاندا عانا ناتيجەلى بولادى. ويتكەنى اۋىل جانە سۋ شارۋاشىلىعى- ەڭ الدىمەن، ناقتى اۋماقتار، اۋداندار، شارۋاشىلىقتار، كانالدار مەن ەگىس القاپتارى دەگەن ءسوز.
- سوندىقتان جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ورتالىقتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ جاي عانا پايدالانۋشىسى بولماۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيمىز. جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندار، ءتيىستى قۇرىلىمدار وسى جۇمىستىڭ بەلسەندى قاتىسۋشىسى بولۋعا ءتيىس. ءار ءوڭىر بويىنشا سيفرلىق قامتۋ دەڭگەيى، اۆتوماتتاندىرۋ دارەجەسى، سۋ شىعىنىن ازايتۋ سياقتى ناقتى ينديكاتورلار قاجەت. سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جانە شارۋالار ءۇشىن سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ قولجەتىمدىلىگى دە ماڭىزدى ماسەلە. ارينە، قولعا الىنعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگى، تۇپتەپ كەلگەندە، ولارمەن جۇمىس ىستەيتىن ماماندارعا تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان اگروونەركاسىپ كەشەنى مەن سۋ شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ ءۇشىن كادر دايارلاۋ - باستى ماقساتتاردىڭ ءبىرى. وسى باعىتتا مەملەكەت، جوعارى وقۋ ورىندارى، عىلىم جانە سالالىق ۇيىمدار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتا تۇسكەن ابزال، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.