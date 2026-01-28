سوت ءىسىن جۇرگىزەتىن نىسانداردىڭ قاتارى ارتادى - كونستيتۋتسيالىق رەفورما
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ اتا زاڭنىڭ سوت تورەلىگىنە قاتىستى ءبولىمى ايتارلىقتاي وزگەرىسكە ۇشىرايتىنىن ايتتى.
- اتاۋى وزگەرگەن «سوت تورەلىگى، پروكۋراتۋرا، قۇقىق قورعاۋ تەتىكتەرى» دەگەن كەلەسى بولىمدە ماعىناسى تەرەڭ تۇزەتۋلەر قاراستىرىلدى. وندا سوت بيلىگىنە قاتىستى ماڭىزدى وزگەرىستەر جاسالماق. اتاپ ايتقاندا، سوت ءىسىن جۇرگىزۋ نىساندارىنىڭ قاتارىن ارتتىرۋ، سوت تورەلىگىنىڭ كونستيتۋتسيالىق قاعيداتتارىن كۇشەيتۋ، سۋديالاردىڭ تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋ، سوت جۇيەسىنىڭ كادر ماسەلەلەرىن شەشۋ كوزدەلەدى. وتكەن وتىرىستاردا ايتىلعان ادۆوكاتۋرانىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن كونستيتۋتسيادا بەكىتۋ تۋرالى ۇسىنىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن دايىندالعان ارنايى باپتىڭ جوباسىنا نازارلارىڭىزدى اۋدارامىن. قۇرىلتايدى بەكىتۋ، جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ بولىگىنە دە وزگەرىستەر ەنگىزۋدى تالاپ ەتەدى. ولار جەكەلەگەن نورمالاردا كورىنىس تاپتى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
باقىت نۇرمۇحانوۆ اتا زاڭنىڭ جاعا نۇسقاسىندا كونستيتۋتسيانى وزگەرتۋ تارتىبىنە ارنالعان جەكە ءبولىم ەنگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كەيبىر ەلدەردە كونستيتۋتسياعا تۇزەتۋ ەنگىزۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن نورمالار جەكە بولىمدە شوعىرلاندىرىلعان. قازاقستاننىڭ قولدانىستاعى كونستيتۋتسياسىندا ولار «قورىتىندى جانە وتپەلى ەرەجەلەر» اتتى بولىمىندە ورنالاسقان. بۇل ءبولىمنىڭ كوپتەگەن ەرەجەلەرى وزدەرىنىڭ ميسسياسىن ورىنداپ، وزەكتىلىگىن جويعان. سوندىقتان كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋگە قاتىستى نورمالاردى جەكە بولىمدە قاراستىرۋ ۇسىنىلادى، - دەدى ول.
جالپى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسىندا پارتيالار قانداي ۇسىنىس ايتقانىن مىنا سىلتەمە ارقىلى وقۋعا بولادى.