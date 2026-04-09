سولتۇستىك كورەيا ەلەكتروماگنيتتى قارۋ تۇرلەرىن سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - يادرولىق كۇشتەرىن كەڭەيتۋ شارالارىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە سولتۇستىك كورەيا وسى اپتادا كلاستەرلىك وقتۇمسىقتارمەن جابدىقتالعان بالليستيكالىق زىمىراندارىن، ەلەكتروماگنيتتى قارۋ، باسقا دا قارۋ جۇيەلەرىن سىناقتان وتكىزگەنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى CNN.
سولتۇستىك كورەيانىڭ رەسمي اقپارات اگەنتتىگى KCNA سىناقتاردىڭ 6، 7 جانە 8-ساۋىردە جالعاسقانىن جانە ول زەنيتتى قارۋلاردىڭ، ەلەكتروماگنيتتى قارۋ جۇيەلەرىنىڭ جانە كومىرتەكتى تالشىقتى بومبالاردىڭ كورسەتىلىمىن قامتىعانىن حابارلادى.
KCNA اقپارات اگەنتتىگى سوڭعى سىناقتارعا يادرولىق وقتۇمسىقتاردى تاسىمالداۋعا قابىلەتتى «حۆاسون-11» بالليستيكالىق زىمىراندارىنا ورناتىلعان كلاستەرلىك وق-ءدارى جۇيەلەرىنىڭ كورسەتىلىمى كىرگەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل زىمىراندار زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىنەن اينالىپ ءوتۋ ءۇشىن تومەن بيىكتىكتە ۇشۋعا ارنالعان. باياندامادا مۇنداي وقتۇمسىقتارمەن قارۋلانعان قىسقا قاشىقتىققا ۇشاتىن زىمىراننىڭ «6,5 تەن 7 گەكتارعا دەيىنگى اۋماقتى الىپ جاتقان كەز كەلگەن نىسانانى كۇلگە اينالدىرا الاتىنى» ايتىلعان.
2019-جىلى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن يادرولىق كەلىسسوزدەر ءساتسىز اياقتالعاننان كەيىن، سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىن سەۋل مەن ۆاشينگتونمەن ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستى تولىعىمەن توقتاتتى جانە سودان بەرى يادرولىق قارۋعا قابىلەتتى زىمىران ازىرلەۋدى جەدەلدەتتى.
وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا سولتۇستىك كورەيا يادرولىق سۇڭگۋىر قايىعىنىڭ سۋرەتتەرىن جاريالادى.
سونداي-اق بۇعان دەيىن ك ح د ر قۇرلىقارالىق زىمىراندارعا ارنالعان قۋاتتى قوزعالتقىشتى سىناقتان وتكىزگەنى حابارلانعان بولاتىن.