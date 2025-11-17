ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى. اقوردادا وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ەكونوميكالىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى باعىتتارى تالقىلانباق.
قازاقستان مەن ەستونيا اراسىنداعى ساياسي قاتىناستار ءوزارا تۇسىنىستىك پەن سەنىم نەگىزىندە دامىپ كەلەدى. حالىقارالىق ماسەلەلەردىڭ نەگىزگى اسپەكتىلەرى بويىنشا ەكى ەلدىڭ ۇستانىمى ءبىر-بىرىنە جاقىن.
قوس تاراپ ديپلوماتيالىق قاتىناستى 1992-جىلى ورناتتى. سول ۋاقىتتان باستاپ ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىس جۇيەلى تۇردە نىعايىپ، 1995-جىلى قازاقستان ليتۆا، لاتۆيا جانە ەستونيا ەلدەرىندە ءبىر ۋاقىتتا ەلشىلىگىن اشتى. ال 2011-جىلى استانادا ەستونيانىڭ ەلشىلىگى جۇمىسىن باستادى. 3 جىل بۇرىن قازاقستان مەن ەستونيا بىرلەسكەن كومميۋنيكەنى قابىلدادى. ول تاريحي جانە ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى كەزەڭىن بەلگىلەدى.
ماڭىزدى ساپاردىڭ ءمانىن Kazinform ءتىلشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە تالداپ بەرگەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن الار كاريس 17-19-قاراشا كۇندەرى استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.