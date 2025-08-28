ستۋدەنتتەرگە ارنالعان جاتاقحانالاردىڭ قۇنى قانشا تەڭگەدەن اسپاۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورىننان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى اقەركە ابىلايحان بيىلعى وقۋ جىلىندا ستۋدەنتتەرگە ارنالعان جاتاقحانالاردىڭ قۇنى قانشا بولاتىنىن ايتتى.
- تۇرۋ قۇنىنا كەلسەك، الماتى، استانا قالالارىندا جاتاقحانانىڭ ايلىق اقىسى 20 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ۋنيۆەرسيتەت جانىنداعىلاردىڭ باعاسى 30 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بارادى. ال جەكە مەنشىك جاتاقحانالاردىڭ ينۆەستورلارىنا ايتىپ وتىرمىز. ولار ءار ستۋدەنتكە مەملەكەتتەن اقشا الاتىندىقتان، قۇنىن 40 مىڭ تەڭگەدەن اسىرماڭىزدار دەگەن تالاپ قويىلدى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
كوميتەت باسشىسى الەۋمەتتىك توپقا جاتاتىن بالالارعا ۋنيۆەرسيتەت جانىنداعى جاتاقحانالاردان ورىن تابىلماي جاتقانىن راستادى.
- ول ازاماتتار جەكە مەنشىك جاتاقحانالارعا بارىپ جاتىر. ول جەردە دە ۋنيۆەرسيتەت تاراپىنان 20-50 پايىز جەڭىلدىك جاسالىپ وتىر. سوندىقتان جەكە مەنشىك جاتاقحانالاردا تۇرۋ قۇنى 40 مىڭ تەڭگەدەن اسپايدى. ال جەكە مەنشىك قوناقۇيلەر مەن حوستەلدەرگە كەلسەك، ارينە، 60 مىڭ تەڭگەگە دەيىن باراتىن بولمەلەر بار، - دەدى اقەركە ابىلايحان.
بۇعان دەيىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك الماتى قالاسىنان باسقا وڭىردە جاتاقحانا تاپشىلىعى جوق دەگەن مالىمدەمە ايتقان بولاتىن.