ستامبۇلدا وققا ۇشقان قازاقستاندىق تۋرالى تىڭ دەرەك جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ستامبۇلدا قازا تاپقان قازاقستاندىقتىڭ ىسىنە قاتىستى جاڭا دەرەك شىقتى. جۋرناليستەر جان-جاقتى ىزدەستىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ، مارقۇمنىڭ تۋىستارىن تاپقان.
قولدا بار مالىمەتكە سۇيەنسەك، اريف يسمايلوۆتىڭ ۇلتى - كۇرد، 1989-جىلى الماتىدا دۇنيەگە كەلگەن. بۇدان بۇرىن اقپارات قۇرالدارى 36 جاستاعى اريف يسمايلوۆتى كۋرەر دەپ كورسەتكەن. الايدا مارقۇمنىڭ تۋىستارى ونى ءىرى كاسىپكەر بولعانىن ايتادى. ول 15 جىلدان استام ۋاقىت قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا جۇك تاسىمالدايتىن كولىك-لوگيستيكالىق كومپانياسىن باسقارعان. ال ستامبۇلعا بىرنەشە كۇنگە جۇمىس بابىمەن كەلگەن. ونىڭ ايەلى مەن كامەلەتكە تولماعان ءۇش بالاسى بار.
مارقۇمنىڭ تۋىستارى يسمايلوۆقا كۋرەر دەپ ايدار تاعۋىندا ءبىر ءمان بارىن ايتادى. ويتكەنى ءىستى ۋشىقتىرماۋ ءۇشىن وسىنداي ايلا ويلاپ تابىلعان. ايتپەسە، شەتەلدە كاسىپكەردى ءولتىرۋ قوعامدا رەزونانس تۋدىرار ەدى. وعان قوسا الەۋمەتتىك جەلىدە بۇل ىسكە اقشا ماسەلەسىنىڭ، دالىرەك ايتقاندا مارقۇمنىڭ قارىزى بولۋى مۇمكىن ەكەنى ءسوز بولعان. الايدا وتباسى بۇل اقپاراتتى جوققا شىعارىپ، يسمايلوۆتىڭ بيزنەسى زاڭدى بولعانىن العا تارتتى.
تۋىستارىنىڭ مالىمەتىنشە، كىسى ولتىرۋگە ءۇش ادامنىڭ قاتىسى بار، ولار - گرۋزيا ازاماتتارى بولۋى مۇمكىن. ولار تاپسىرىسپەن ادام ولتىرەتىن جالدامالى توپ دەپ سيپاتتالادى. كۇدىكتىلەر تۇركيا مەن بولگاريا شەكاراسىندا تۇنگى ساعات 03:30 شاماسىندا قولعا تۇسكەن. قاسكويلەردى پوليتسيا مەن جاندارمەريا ىزدەپ، ءتىپتى درون دا قولدانىلعان.
ءبىز سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە، قازاقستاننىڭ سستامبۇلداعى باس كونسۋلى نۋريدين مىرزاعا جانە سول جەردە جۇمىس ىستەيتىن بارلىق قىزمەتكەرگە العىس ايتامىز. ولاردىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنا ريزامىز. سونداي-اق قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن تۇركيا ءى ءى م- نە كىسى ولتىرۋشىلەردى جەدەل ۇستاعانى ءۇشىن راقمەت، - دەپ قوستى وتباسى مۇشەسى.
مارقۇمنىڭ دەنەسى قازاقستانعا جەتكىزىلىپ، 1-ساۋىردە جەر قوينىنا تاپسىرىلدى. ەسكە سالا كەتەيىك، قىلمىس 31-ناۋرىزدا سستامبۇلدىڭ فاتيح اۋدانىنداعى كەمال-پاشا ىقشاماۋدانىندا بولعان. بەلگىسىز بىرەۋلەر ەر ادامدى اتىپ، وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەن.