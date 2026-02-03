سەرىك ساپيەۆ قاراعاندىداعى شۋلى وقيعادان كەيىن قىزمەتىنەن كەتتى
قاراعاندى. KAZINFORM - سەرىك ساپيەۆتىڭ قاتىسۋىمەن بولعان رەزونانستى وقيعا، وعان بايلانىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ كادرلىق شەشىمدەرمەن اياقتالدى.
قوعامدىق تالقىلاۋ، قىزمەتتىك تەكسەرۋ جانە سپورت سالاسىنداعى باسقارۋ جۇيەسىنە جۇرگىزىلگەن اۋديت اياسىندا قاراعاندى وبلىسى اكىمدىگىندە ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى اتقارىپ وتىرعان لاۋازىمدارىنان كەتكەنىن حابارلادى.
ەسكە سالساق، قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكى ەر ادام اراسىندا الدىمەن كەلىسپەۋشىلىك تۋىنداپ، ول كەيىننەن توبەلەسپەن اياقتالعان.
وقيعاعا بايلانىستى سەرىك ساپيەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا كەڭەيتىلگەن پىكىر جاريالادى. ول اتالعان جاعدايدىڭ جەكە نەمەسە تۇرمىستىق سيپاتتا ەمەستىگىن اتاپ ءوتتى.
اتالعان جانجال قوعامدىق رەزونانس تۋدىرىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ تەرگەپ-تەكسەرۋ نىسانىنا اينالدى. وڭىردەگى سپورتتى باسقارۋ جۇيەسىندە ىقتيمال زاڭبۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مالىمدەمەلەرگە بايلانىستى قىزمەتتىك تەكسەرۋ مەن كەشەندى اۋديت تاعايىندالدى.
بۇگىن قاراعاندى وبلىسى اكىمدىگى سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەپىنەە كەتكەنىن رەسمي تۇردە راستادى.
- قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىندا باسقارما باسشىسى سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى داۋرەن ەسىمحانوۆ ءوز ەركىمەن اتقارىپ وتىرعان قىزمەتتەرىنەن بوساتىلدى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.