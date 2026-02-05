سەرىك ساپيەۆ پەن ورىنباسارى قالاي جازالاندى؟
استانا. قازاقپارات - قاراعاندى وبلىسىندا ادەپ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتىپ، وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى داۋرەن ەسىمحانوۆقا قاتىستى تارتىپتىك ءىس قارالدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ادەپ كودەكسىنىڭ تالاپتارى بۇزىلعانى انىقتالعانىمەن، ەكس-لاۋازىمدى تۇلعالارعا تارتىپتىك جازا قولدانىلماعان.
ادەپ جونىندەگى كەڭەس ءتوراعاسى جاندوس سارسەننىڭ ايتۋىنشا، بۇل ىسكە نەگىز بولعان سەبەپ - باسقارما باسشىلىعى اراسىندا ورىن العان جاريا جانجال. وقيعا ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭ تاراپ، قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىرعان.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ، اسىرەسە باسشىلىق قۇرامداعى تۇلعالاردىڭ ارەكەتى قىزمەتتىك ادەپ نورمالارىنا تولىق ساي بولۋى قاجەت. كەز كەلگەن جانجال قۇقىقتىق ءارى ىسكەرلىك فورماتتا عانا شەشىلۋى ءتيىس، - دەدى جاندوس سارسەن.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جانجال تۋرالى اقپارات شىققان كۇنى-اق تارتىپتىك ءىس قوزعالىپ، قىزمەتتىك تەكسەرىس جۇرگىزىلگەن. ناتيجەسىندە ەكى لاۋازىمدى تۇلعانىڭ ارەكەتتەرىنەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ادەپ كودەكسىنىڭ 6-تارماعىنىڭ 5-تارماقشاسىن، سونداي-اق 1 جانە 7-تارماقشالارىن بۇزۋ بەلگىلەرى انىقتالعان.
الايدا بيىل 2-اقپاندا سەرىك ساپيەۆ پەن داۋرەن ەسىمحانوۆ مەملەكەتتىك قىزمەتتەن ءوز ەركىمەن جۇمىستان كەتكەن. وسىعان بايلانىستى تارتىپتىك ءىس ءوندىرىسى ەشقانداي سانكسيا قولدانۋسىز توقتاتىلعان.
كەڭەس ءتوراعاسى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ ءوز ەركىمەن جۇمىستان كەتۋىنە تەك سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتارى نەمەسە مەملەكەتتىك قىزمەتتى ديسكرەديتتەيتىن ارەكەتتەر قارالعان جاعدايدا عانا تىيىم سالىناتىنىن ءتۇسىندىردى. ال ادەپ نورمالارىن بۇزۋ مۇنداي نەگىزدەر قاتارىنا كىرمەيدى.