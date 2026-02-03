سەرىك ساپيەۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - سەرىك ساپيەۆ تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
سەرىك ساپيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى - جازعى XX ازيا ويىندارىنا دايىندىق شتابىنىڭ سپورتتىق بلوگىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل شەشىم بيىلعى جىلى كۇشىنە ەنگەن «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى» زاڭنىڭ جاڭا رەداكسياسىندا كوزدەلگەن روتاتسيا جۇيەسى اياسىندا قابىلداندى.
سەرىك ساپييەۆ - بوكستان لوندون وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى، 2010 -جىلى گۋاڭجۋ قالاسىندا وتكەن جازعى ازيا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى. بۇعان دەيىن ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، وڭىرلىك باسقارما باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقارعان. قازىرگى تاڭدا ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق سۋردليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى.
شتاب قۇرامىنا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى، ۇلتتىق سپورت فەدەراتسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى جانە سپورت سالاسىنىڭ ارداگەرلەرى ەندى. ولار دايىندىقتىڭ ءاربىر كەزەڭىن پىسىقتاپ، قويىلعان مىندەتتەردىڭ ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى جازعى ازيا ويىندارى 19- قىركۇيەك پەن 4 - قازان ارالىعىندا جاپونيانىڭ ايچي جانە ناگويا قالالارىندا وتەدى. ازيادا-2026 باعدارلاماسىنا 41 سپورت ءتۇرى ەنگەن. جالپى 68 باعدارلاما بويىنشا 460 جۇلدە جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. ونىڭ 217 ءسى ەرلەر اراسىندا، 204 ءى ايەلدەر اراسىندا، ال 39 ى ارالاس ساناتتا ويناتىلادى. باعدارلاماعا وليمپيادالىق، وليمپيادالىق ەمەس جانە ءداستۇرلى ازيالىق سپورت تۇرلەرى ەنگەن.