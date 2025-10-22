سەرىك جۇمانعارين بەنزين باعاسى جونىندە: اكىمشىلىك ادىستەرمەن كۇرەسۋ قيىن
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين اي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلۋىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بەنزينگە دە، ديزەلگە دە باعانىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرمەدىك. ايىنا شامامەن 2 تەڭگەگە ءوسىردى. قازىر نارىقتاعى جاعدايدى باعالاۋ ءۇشىن ۋاقىتشا موراتوري قابىلداندى. رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىس سالدارىنان كورشى ەلدە مۇناي ونىمدەرىنىڭ باعاسى كۇرت ءوسىپ جاتقانىن بىلەسىزدەر. قازاقستاندا باعا ايتارلىقتاي تومەن. سوندىقتان ءتۇرلى سىلتاۋ، سحەمالارمەن جانار-جاعارمايىمىزدى شەتەلگە تاسىمالداۋ قاۋپى بار. مۇنىمەن اكىمشىلىك ادىستەرمەن كۇرەسۋ قيىن، - دەدى س. جۇمانعارين ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ ءوزى مۇناي وندىرۋىنە قاراماستان، سىرتقى اسەردەن تولىق وقشاۋلانا المايدى.
- ءبىز ارالدا ەمەسپىز. مۇنايىمىزدى ءوندىرىپ، ءوزىمىزدى جانار-جاعارمايمەن قامتاماسىز ەتە الامىز. ءبىراق ە ا ە و- دا كەدەندىك شەكارانىڭ جوقتىعىنان مۇناي ونىمدەرىنىڭ كورشىلەس ەلدەرگە اعىنىن تەجەۋ قيىن. سوندىقتان ءبىز جاعدايدى ۋاقىتشا باقىلاۋعا الۋ جونىندە شەشىم قابىلدادىق»، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، تاياۋدا ۇكىمەت بەنزين مەن تاريف باعاسىنا موراتوريي ەنگىزىلىپ، يپوتەكا كولەمى ۇلعايتۋ شەشىمىن جاريا ەتكەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ كەلەر جىلى بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيتىنىن ايتتى.