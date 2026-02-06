سەناتور جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزاتىندارعا ايىپپۇل بويىنشا جەڭىلدىك بەرمەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى مارات قوجايەۆ جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزاتىندار ايىپپۇلدى جوعارى سومادا تولەۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
اتاپ ايتقاندا، ەلىمىزدە جول ەرەجەسىن بۇزعاندار ايىپپۇل سالىنعان كۇننەن باستاپ ءبىر اپتانىڭ ىشىندە تولەسە، وندا وسى ايىپپۇلدىڭ جارتىسىن عانا وتەۋ مۇمكىندىگى جاسالعان. الايدا سەناتور بۇل جەڭىلدىك جول ەرەجەسىن تىم كوپ بۇزاتىندارعا قولدانىلماۋى كەرەك ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
- وسىعان دەيىن جىلىنا ون رەتتەن ارتىق ءبىر ءتيپتى جول ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزاتىنداردى بۇل جەڭىلدىكتەن ايىرۋدى ۇسىندىم. ولار ءبىر جىلدا ەرەجەنى وننان ارتىق بۇزسا، ياعني 11- ، 12- ايىپپۇلدىڭ سوماسىن تولىق تولەۋگە مىندەتتى ءبولۋى ءتيىس، - دەدى مارات قوجايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سەناتور بۇل باستاما ۇكىمەت تاراپىنان قارالىپ، قولداۋ تاپقانىن حابارلادى.
- مەنىڭشە، بۇل سالادا كەيبىر وزگەرىستەر بولادى… اكىمشىلىك زاڭناماعا كەلەسى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن كەزدە، وسى تۇزەتۋلەرگە باستاماشى بولامىن دەپ ويلايمىن، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، بىلتىر اقپان ايىندا سەناتور مارات قوجايەۆ جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزاتىندارعا ايىپپۇل تولەۋدە %50 جەڭىلدىكتى الىپ تاستاۋدى ۇسىنعان ەدى.