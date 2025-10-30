سەنات ماروككو اۋماعىندا جاسىرىنعان كۇدىكتىلەردى قۇرىقتاۋ ءتارتىبىن ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ماروككو كورولدىگى اراسىنداعى ۇستاپ بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.
- قۇجات تاراپتاردىڭ سۇراۋ سالۋى نەگىزىندە قىلمىستىق قۋدالاۋ جۇرگىزۋ نەمەسە سوتتىڭ ۇكىمىن ورىنداۋ ماقساتىندا ىزدەستىرىلىپ جاتقان كەز كەلگەن ادامدى ۇستاپ بەرۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى. كەلىسىم قىلمىس جاساعان ادامدار ءۇشىن جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەدى سەناتور مۇرات قادىربەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتاردىڭ ءوز ازاماتتارىن ۇستاپ بەرۋگە جول بەرىلمەيدى.
- كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ جازباشا تۇردە سۇراۋ سالۋ نەگىزىندە اتقارىلادى. سۇراۋعا قاتىستى قابىلدانعان شەشىم تۋرالى اقپاراتتى سۇراتىلعان تاراپتىڭ ورتالىق ورگانى سۇراتۋشى تاراپتىڭ ۋاكىلەتتى ورگانىنا دەرەۋ حابارلايدى. اتالعان قۇجات اياسىندا ءوزارا ءىس-قيمىل جاسايتىن ورتالىق ورگاندار رەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان - باس پروكۋراتۋرا، ال ماروككو كورولدىگىنەن ادىلەت مينيسترلىگى ايقىندالادى. سونىمەن قاتار، قۇجاتتىڭ ورىندالۋىنا بايلانىستى شىعىستاردى وتەۋ ءتارتىبى، داۋلاردى شەشۋ راسىمدەرى جانە وزگە دە قۇقىقتىق نورمالار كوزدەلگەن، - دەدى دەپۋتات.
زاڭنىڭ قابىلدانۋى قازاقستان مەن ماروككو اۋماعىندا سوت تورەلىگىنەن جاسىرىنعان ادامداردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋعا، ماروككو كورولدىگىندە قازاقستان ازاماتتارى قۇقىقتارىنىڭ قورعاۋ كەپىلدىكتەرىن كۇشەيتۋگە، قىلمىستىق سوت ءىسىن جۇرگىزۋ سالاسىنداعى شارتتىق-قۇقىقتىق بازانى تولىقتىرۋعا جانە قىلمىسپەن كۇرەس سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قاتار اراسىندا جاسىرىنىپ جۇرگەن ادامداردى ۇستاپ بەرۋ ءتارتىبى ايقىندالدى.